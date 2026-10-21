Атаки на судна: НАТО посилить патрулювання Чорного моря

Країни альянсу також направлять фахівців розвідки й криміналістів-вибухотехніків

Північноатлантичний альянс розгорне в Чорному морі додаткові морські патрульні літаки, радіолокаційні системи та безпілотники після низки атак дронів на комерційні судна. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на Reuters.

Що саме залучить Альянс

За даними агентства, посилення присутності передбачає залучення додаткових засобів спостереження, які допоможуть краще відстежувати ситуацію в акваторії. Про це повідомив військовий речник НАТО полковник армії США Мартін О'Доннелл. За його словами, країни Альянсу також направили або планують направити фахівців розвідки та групи для криміналістичного аналізу вибухових речовин. Такі групи мають з'ясувати обставини інцидентів і дослідити матеріали, пов'язані з атаками.

Що відбувається в регіоні

Нові заходи НАТО відбуваються на тлі низки нападів на торговельні судна. За підрахунками AP, у жовтні дрони атакували щонайменше сім вантажних суден біля узбереж Румунії та Болгарії. Серед моряків є загиблі та зниклі безвісти.

Окреме занепокоєння викликають інциденти поблизу країн Альянсу. Болгарія заявила, що до кінця жовтня долучиться до ініціативи НАТО з протидії безпілотникам: Софія прагне посилити оборонні можливості на тлі атак на торговельне судноплавство.

Офіційно НАТО винних не називало. Водночас, як повідомляло Reuters, джерело в Альянсі стверджувало, що дрони, які атакували судна біля Румунії, мали російське походження. Президент Румунії публічно не поклав відповідальність безпосередньо на Москву.

Нагадаємо, за даними The Guardian, Росія значно посилила атаки на торговельні судна в Чорному морі: через це скоротилася кількість суден, які заходять до українських портів, а вартість страхування зросла.