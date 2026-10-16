Усі аеропорти Москви зупинили прийом рейсів через атаку дронів

Мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття десятків безпілотників

Усі чотири аеропорти Московського авіавузла тимчасово припинили обслуговувати рейси на тлі атаки безпілотників. Понад 20 літаків, які прямували до російської столиці, перенаправили до інших міст, повідомляють російські медіа. Про це інформує «Главком» із посиланням на російські джерела та моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

Обмеження запровадили в аеропортах Внуково, Шереметьєво, Домодєдово та Жуковський. Російська влада пояснює такі заходи необхідністю гарантувати безпеку польотів. Через припинення приймання літаків авіакомпаніям доводиться змінювати маршрути, а пасажирам – чекати на відновлення сполучення.

За інформацією російських медіа, літаки, які не змогли приземлитися в Москві, спрямовують на запасні аеродроми в інших містах. Масштаб перебоїв залежить від тривалості обмежень і рішень авіаційних служб.

За даними сервісу Flightradar24, у повітряному просторі над Москвою не перебуває жоден літак.

Ситуація в Московському регіоні

Мер Москви Сергій Собянін повідомляє про роботу російської протиповітряної оборони. За його словами, сили ППО нібито збили десятки безпілотників, які прямували до столиці РФ.

Загальна кількість, про яку заявив посадовець, сягнула 59 дронів. Собянін також повідомляв про знищення нових безпілотників і роботу екстрених служб у місцях падіння уламків.

Тим часом моніторингові канали повідомляють про вибухи та роботу ППО в Московській області. Зокрема, осінтери заявляють про вибухи в Електросталі та проліт безпілотників у районі Котельників. Також поширюються повідомлення про пожежу в Підмосков’ї.

Нагадаємо, перебої в роботі московських аеропортів через загрозу атак безпілотників виникають не вперше. 14 жовтня стало відомо про масові затримки авіарейсів у Москві. Тоді літаки перенаправляли на запасні летовища, а авіакомпанії коригували розклад.

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Раніше «Главком» повідомляв, що атака дронів спричинила перебої в роботі московських аеропортів, через що затримували та скасовували рейси.