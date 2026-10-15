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ГУР знищив центр підготовки операторів дронів російської армії на Херсонщині (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ГУР знищив центр підготовки операторів дронів російської армії на Херсонщині (відео)
Під удар потрапили також офіцери окупаційної армії
фото: ГУР

Під час операції в Хорлах українські спецпризначенці також знищили місце проживання російських офіцерів та інструкторів

У ніч проти 11 жовтня 2026 року українські військові знищили навчальний центр операторів безпілотників 18-ї загальновійськової армії РФ на тимчасово окупованій території Херсонської області. Об’єкт розташовувався в населеному пункті Хорли.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням за заяву розвідки. 

За даними української розвідки, ціллю операції був навчальний центр, де готували операторів БПЛА для російського військового угруповання. Знищення такого об’єкта має ускладнити підготовку фахівців, які забезпечують застосування безпілотників російськими військами.

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Під час операції українські спецпризначенці також знищили місце проживання офіцерського складу російських окупаційних військ. За інформацією ГУР, там перебували, зокрема, російські інструктори, які займалися підготовкою диверсійних груп 18-ї загальновійськової армії РФ.

Операцію провели на тимчасово окупованій території Херсонщини в ніч із 10 на 11 жовтня. Інших подробиць щодо способу ураження об’єктів, втрат серед російських військових та масштабів руйнувань у повідомленні розвідки не наведено.

18-та загальновійськова армія РФ бере участь у бойових діях проти України. Її підрозділи діють, зокрема, на південному напрямку, де російські війська використовують безпілотники для розвідки, коригування вогню та ураження українських позицій.

Варто нагадати, що російські спецслужби готують нові гібридні операції на території країн Європейського Союзу та НАТО. Серед імовірних цілей Росії опинилися приймальні станції супутникового інтернету Starlink.

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Теги: дрон ГУР Україна війна ЗСУ

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