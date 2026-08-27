Світовий гігант контейнерних перевезень зупинив рейси до російського порту

Компанія ухвалила рішення після удару по судну, яке прямувало до російського порту

Найбільший у світі оператор контейнерних перевезень Mediterranean Shipping Co. (MSC) негайно призупинив нові бронювання на перевезення до та з російського порту Новоросійськ після атаки безпілотника на одне зі своїх суден. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Рішення було ухвалене після нещодавнього удару по судну MSC ULSAN III, яке прямувало до Новоросійська. У компанії не уточнили, коли саме стався інцидент.

MSC заявила, що уважно стежить за ситуацією. До відновлення регулярних щотижневих рейсів із чорноморського порту клієнтам рекомендували звертатися до російського представництва компанії для пошуку альтернативних логістичних маршрутів імпорту та експорту.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році MSC, як і інші міжнародні контейнерні перевізники, обмежила свою діяльність у РФ. Серед вантажів, які міжнародні компанії продовжують перевозити до Росії, переважно продукти харчування, одяг та ліки.

Водночас MSC продовжує працювати через інші російські порти, зокрема Санкт-Петербург. Співробітник петербурзького офісу компанії підтвердив Bloomberg, що операції в Новоросійську наразі призупинені.

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня Новоросійськ зазнав масованої атаки безпілотників. Під ударом опинилися портова інфраструктура та нафтотермінал. Новоросійськ має стратегічне значення для Росії: через його порт проходять великі обсяги нафти та іншої продукції, а також там базуються кораблі Чорноморського флоту РФ.

Пізніше ЗМІ писали, що Україна запропонувала Росії взаємне припинення вогню в Чорному морі. Ініціатива мала знизити ризики для комерційного судноплавства та експорту в регіоні. Однак стало відомо, що Москва відкинула пропозицію щодо перемир'я. Російська сторона не погодилася на взаємне припинення атак на цивільну морську інфраструктуру та судна.