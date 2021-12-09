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    Microsoft досліджує водень як джерело живлення для центрів обробки даних

    нова енергія
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    Microsoft прозоро натякає, що майбутнє світової економіки &ndash; за воднем - Microsoft досліджує водень як джерело живлення для центрів обробки даних

    Microsoft прозоро натякає, що майбутнє світової економіки – за воднем

    Фото: iguides.ru

    Проект підтримуватиметься Міністерством енергетики США

    Компанії Microsoft, Caterpillar та Ballard Power Systems спільно досліджують можливості використання великоформатних водневих паливних елементів для забезпечення сталого резервного живлення центрів обробки даних Microsoft, – повідомляє H2 View.

    Проект підтримуватиметься і частково фінансуватиметься Міністерством енергетики США в рамках ініціативи [email protected], за підтримки Національної лабораторії відновлюваних джерел енергії.

    У рамках трирічної угоди Microsoft представить демонстраційний майданчик у центрі обробки даних компанії в Квінсі (штат Вашингтон). Caterpillar забезпечить загальну системну інтеграцію, електроніку та системи управління, а Ballard Power Systems поставить удосконалений модуль водневих паливних елементів.

    «Ми продовжуємо інвестувати у дослідження та передові розробки у галузі водневих паливних елементів, як шлях до нашого зобов'язання щодо зниження викидів вуглецю до 2030 року. Проект з Caterpillar та Ballard Power Systems надасть цінну інформацію про те, як використовувати водневі паливні елементи для резервного живлення в наших центрах обробки даних», – сказав віце-президент із передових розробок та інновацій Microsoft Крістіан Беладі.

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    Теги: США Microsoft водень
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    Microsoft досліджує водень як джерело живлення для центрів обробки даних