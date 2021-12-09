Microsoft досліджує водень як джерело живлення для центрів обробки даних

Проект підтримуватиметься Міністерством енергетики США

Компанії Microsoft, Caterpillar та Ballard Power Systems спільно досліджують можливості використання великоформатних водневих паливних елементів для забезпечення сталого резервного живлення центрів обробки даних Microsoft, – повідомляє H2 View.

Проект підтримуватиметься і частково фінансуватиметься Міністерством енергетики США в рамках ініціативи [email protected], за підтримки Національної лабораторії відновлюваних джерел енергії.

У рамках трирічної угоди Microsoft представить демонстраційний майданчик у центрі обробки даних компанії в Квінсі (штат Вашингтон). Caterpillar забезпечить загальну системну інтеграцію, електроніку та системи управління, а Ballard Power Systems поставить удосконалений модуль водневих паливних елементів.

«Ми продовжуємо інвестувати у дослідження та передові розробки у галузі водневих паливних елементів, як шлях до нашого зобов'язання щодо зниження викидів вуглецю до 2030 року. Проект з Caterpillar та Ballard Power Systems надасть цінну інформацію про те, як використовувати водневі паливні елементи для резервного живлення в наших центрах обробки даних», – сказав віце-президент із передових розробок та інновацій Microsoft Крістіан Беладі.