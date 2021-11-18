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    Білл Гейтс: пандемія Covid-19 завершиться до середини 2022 року

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    Білл Гейтс спрогнозував терміни завершення пандемії Covid-19 - Білл Гейтс: пандемія Covid-19 завершиться до середини 2022 року
    Білл Гейтс спрогнозував терміни завершення пандемії Covid-19
    фото: Qin Lang / Xinhua / Global Look Press

    Білл Гейтс розраховує на завершення пандемії коронавірусу до середини наступного року.

    Пандемія Covid-19 завершиться до середини наступного року за умови відсутності нових небезпечніших варіантів коронавірусу. Такий термін спрогнозував засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс на «Новому економічному форумі» у Сінгапурі, організованому бізнесменом Майклом Блумбергом.

    За словами Гейтса, до середини 2022 року на тлі вакцинації, вироблення природного імунітету та появи нових препаратів рівень захворюваності та смертності «має різко піти вниз» і досягти «сезонних даних щодо грипу» за відсутності нових штамів.

    Крім того, Гейтс розраховує «на вирішення проблем із постачанням вакцин проти коронавірусу наступного року».

    Засновник Microsoft закликав світову спільноту активно працювати і «над викоріненням грипу для зменшення загроз появи нових пандемій».

    Раніше Білл Гейтс повідомив, що нові пандемії можуть загрожувати світу в майбутньому не лише з природних причин, а й через зловмисників-біотерористів.

    Мільярдер вважає, що людству для боротьби з хворобами необхідно вкластися в технологічний розвиток: зробити розробку та виробництво вакцин значно дешевшим і збільшити кількість фабрик, які їх виробляють.

    Він також попередив, що світ може зіткнутися зі ще однією загрозою, крім пандемії Covid-19.

    Напередодні МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були нещепленими.

    Також МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

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    Теги: Білл Гейтс Microsoft коронавірус
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    Білл Гейтс: пандемія Covid-19 завершиться до середини 2022 року