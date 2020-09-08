Білоруська опозиціонерка Колесникова порвала паспорт, щоб її не видворили з країни



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7 вересня опозиція заявила про зникнення Марії Колесникової

Оскільки опозиціонерку не змогли вигнати з Білорусі, то наразі заявляють, що затримали при намаганні залишити територію країни, – Геращенко

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова порвала свій паспорт, щоб її не змогли видворити з країни. Про це під час пресконференції розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Укрінформ.

«Колесникова вчинила мужньо – вона зробила так, що юридично її не могли направити з території Білорусі на територію України. І оскільки її не змогли юридичним шляхом направити з території Білорусі, то затримали на території Білорусі білоруські спецслужби і наразі заявляють, що затримали при намаганні залишити територію Білорусі», – додав він.

Як повідомлялося, білоруське інформагентство «Белта» заявило, що Колеснікову затримали на кордоні.

Пізніше українські прикордонники підтвердили прибуття до нашої країни білоруських опозиціонерів, крім Колесникової.

Раніше пресслужба Координаційної ради опозиції Білорусії повідомила про зникнення Марії Колесникової, Івана Кравцова і Антона Роднєнкова.

Пізніше родичі опозиціонерки Колеснікової подали заяву про її зникнення.

Вчора, 7 вересня, МЗС Британії закликав Лукашенка знайти Колеснікову.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.