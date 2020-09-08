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    У світі

    Білоруська опозиція почала формувати загони самооборони

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    Громадян закликають брати під контроль під'їзди і двори багатоквартирних будинків - Білоруська опозиція почала формувати загони самооборони
    Громадян закликають брати під контроль під'їзди і двори багатоквартирних будинків

    Загони самооборони будуть зупиняти провокації, стежити за безпекою, а також допомагати пенсіонерам і людям зі слабким здоров'ям

    Білоруська опозиція почала формувати загони народних дружин і самооборони. Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live білоруського журналіста Степана Путіло.

    Зазначається, що такі об'єднання планується створювати в мікрорайонах білоруських міст. 

    «Громадян закликають брати під контроль під'їзди і двори багатоквартирних будинків. Для координації дій опозиціонери планують використовувати закриті чати в Telegram», – йдеться у повідомленні.

    Опозиціонери наголошують, що завданням локальних народних дружин буде «моніторинг ситуації», в тому числі на опозиційних маршах. 

    «Народні дружини будуть зупиняти провокації, стежити за безпекою, а також допомагати пенсіонерам і людям зі слабким здоров'ям», – інформують представники білоруської опозиції.

    Нагадаємо, українські прикордонники підтвердили прибуття до нашої країни білоруських опозиціонерів, крім Колесникової.

    Білоруське інформагентство «Белта» заявило, що Колеснікову затримали на кордоні.

    Як повідомлялося, вчора, 7 вересня, МЗС Британії закликав Лукашенка знайти Колеснікову.

    Раніше пресслужба Координаційної ради опозиції Білорусії повідомила про зникнення Марії Колесникової, Івана Кравцова і Антона Роднєнкова.

    Пізніше родичі опозиціонерки Колеснікової подали заяву про її зникнення.

    Також повідомлялося, що білоруські силовики прийшли з обшуком до журналістки білоруського порталу TUT.BY.

    До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

    У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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