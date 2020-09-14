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    У світі

    Білоруське силовики заявили про затримання своїх «партизан» з українською символікою

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    У групи вилучили біло-червоно-білий прапор, формене обмундирування з шевронами &laquo;Пагоня&raquo; та українською символікою, балаклави, бронежилети, страйкбольну й пневматичну зброю - Білоруське силовики заявили про затримання своїх «партизан» з українською символікою
    У групи вилучили біло-червоно-білий прапор, формене обмундирування з шевронами «Пагоня» та українською символікою, балаклави, бронежилети, страйкбольну й пневматичну зброю

    У загоні, зібраному через соцмережі, було 64 людини

    Білоруське Міністерство внутрішніх справ заявило, що в лісі під Могильовом затримало «Партизан Могильова» Про це повідомляє у Телеграм-каналі МВС Білорусі.

    Зазначається, що у загоні, зібраному через соцмережі, було 64 людини.

    «Попередньо встановлено, що учасники групи збиралися в покинутому приміщенні в лісі під Могильовом», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомляють білоруські силовики, «партизани» проводили тренування: «відпрацьовували практичні навички тактики проведення вуличних боїв, захоплення приміщень, штурмового альпінізму і ведення бойових дій в лісі».

    Зазначається, що у групи вилучили біло-червоно-білий прапор, формене обмундирування з шевронами «Пагоня» та українською символікою, балаклави, бронежилети, страйкбольну й пневматичну зброю, сигнальний пістолет, ножі та радіостанції.

    Також стверджується, що з місця події вилучено предмети, які за висновком експерта є фрагментами саморобного запального пристрою.

    «З шістьох активних членів угруповання, проти чотирьох з них порушено кримінальну справу. Це молоді люди у віці від 16 до 22 років. Їх затримали і доправили до слідчого ізолятора», – йдеться у повідомленні.

    МВС стверджує, що серед затриманих є особи з ультраправими неонацистськими поглядами.

    «Про діяльність сучасних партизан в Могильові ніхто не чув. При цьому є групи проросійських організацій, які возять місцевих школярів до літніх таборів», – повідомляє Радіо Свобода.

    Як повідомлялося, канцлер ФРН Ангела Меркель висловила захоплення прагненням білорусів захистити свої демократичні права та підтримує їх у цьому. 

    Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.

    До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

    У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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    Джерело: Укрінформ

    Білорусь МВС прапор протест
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