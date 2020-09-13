Меркель підтримала протестувальників у Білорусі



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Меркель закликала пам’ятати, яким великим досягненням є демократія Скріншот з відео

«Ми з великим занепокоєнням спостерігаємо за подіями в Білорусі» – Меркель

Канцлер ФРН Ангела Меркель висловила захоплення прагненням білорусів захистити свої демократичні права та підтримує їх у цьому.

Про це вона заявила у подкасті, приуроченому до майбутнього Міжнародного дня демократії, повідомляє Укрінформ.

«Ми з великим занепокоєнням спостерігаємо за подіями в Білорусі. Там прихильність до демократії буквально розтоптана. Наше серце б’ється разом з серцями мирних демонстрантів. Сміливість і рішучість, з якими вони виходять на вулиці за свободу та верховенство закону, викликають захоплення», – сказала Меркель.

Вона зазначила, що нині можна спостерігати, як навіть авторитарні системи можуть бути економічно успішними і кидати виклик сталим демократіям у багатьох сферах, але – за рахунок утисків базових прав. «Це не наш європейський шлях», – наголосила канцлер.

У цьому зв’язку вона закликала пам’ятати, яким великим досягненням є демократія, і зазначила, що захищати демократичні цінності потрібно всіма силами.

«Ми в Німеччині можемо вважати себе щасливчиками, що демократія та свобода, верховенство закону та політична відповідальність міцно закріплені в нас», – сказала глава уряду, зауваживши, що так було від часу відновлення німецької єдності 30 років тому. Однак, зауважила канцлер, досвід інших країн засвідчує, що це не можна сприймати як належне.

Міжнародний день демократії відзначатиметься у вівторок, 15 вересня.

Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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