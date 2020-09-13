У Мінську збирається марш до резиденції Лукашенка. Туди вже стягнули бронетехніку (відео)



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До резиденції Лукашенка стягнули бронетехніку Скріншот з відео

Акція отримала назву «Марш героїв: йдемо на Дрозди»

У неділю, 13 вересня, в Мінську відбудеться новий масштабний марш опозиції. Протестувальників закликають збиратися в колони та рухатися до резиденції Олександра Лукашенка.

Акція отримала назву «Марш героїв: йдемо на Дрозди». Дрозди – історична місцевість у центральному районі Мінська, де розташована резиденція Олександра Лукашенка.

Початок маршу запланований на 14:00. У цей час основна колона протестувальників має зібратися в районі мінського проспекту Незалежності та станції метро Немиги.

Однак ще до його початку до резиденції Олександра Лукашенка стягнули бронетехніку.

На відео показано близько 10 бронетранспортерів разом з екіпажами машин. РІА Новості пише, що з півночі Мінська в напрямку палацу Незалежності рухається колона з шести бронемашин в супроводі автомобілів ДАІ.

Крім цього, військова техніка помічена біля площі Незалежності в Мінську. ОМОН захищає територію від людей, паркани обносять колючим дротом і на Жовтневій площі. На місцях чергують солдати і міліція.

Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперника Лукашенка оскаржили результати виборів.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.