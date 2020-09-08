«На голові гематоми, на бороді шматочки шкіри видерті». У Білорусі знайшли тіло загиблого фаната



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Олексієві Демидову було 25 років Світлина - Наша нива

Це вже друга смерть фаната за час протестів у Білорусі

У Білорусі загинув фанат мінського «Динамо».

Тіло 25-річного Олексія Демидова було знайдено на краю району Серебрянка вранці, 5 вересня. Обставини його смерті незрозумілі навіть близьким родичам.

«Олексій жив з батьками в Боровлянах, працював на мийці в Уруччі. 4 вересня пішов на роботу. Пізно ввечері йому зателефонувала мати, все було добре, але через годину слухавку ніхто не піднімав, тоді дзвінок припинили. А вранці 5 вересня нам повідомили, що тіло Олексія знайдено», - розповів «Нашій Ниві» Олександр, брат хлопця.

Брат каже, що в морзі батькам не показали тіла – лише обличчя. Згодом вони обстежили тіло сина вдома.

«Травми були. На голові гематоми, на бороді нібито шматочки шкіри видерті. Пальці збиті, кістки збиті на руках. Нога якось скручена – ніби зламана. Брудний одяг... Схоже, відбулася бійка чи щось інше, - каже Олександр. - Офіційне свідоцтво про смерть буде через місяць. А в попередньому начебто написали, що причиною смерті стало отруєння невиявленою речовиною».

Історія дивовижна. Це ускладнюється ще й тим, що померлий Олексій був учасником фанатського руху футбольного клубу «Динамо» (Мінськ).

«Можна сказати, я привів свого брата в рух. Після того, як він залишився в ньому, я пішов. Олексій не був дуже активним вболівальником. Але одягнений відповідно: спортивний стиль, мабуть, фанат. Олексій був спортивним хлопцем, боксером. Проти двох-трьох міг чинити опір або дати відсіч і втекти. Плюс у районі, де його знайшли, йому нічого робити. Він не брав участі в мітингах – я б знав. А 4 вересня мітингів не було. Його речі також зникли. У морзі сказали, що вони в міліції, в міліції – що в морзі. Як результат, просто немає ні телефону, ні рюкзака, - каже брат. – А про отруєння можна було б писати пізніше, адже в 2016 році Олексія спіймали, коли він спробував спайси. Його не посадили, не було за що посадити. Але на якийсь облік поставили».

Але важливо: родина загиблого Олексія зазначає, що на тілі немає слідів наручників, слідів побиття палицею. І брат наголошує: слова про силовиків – лише версія, доказів немає.

Слідчий комітет прокоментував справу наступним чином: «За фактом смерті ведеться розслідування, точні обставини з’ясовуються. Для встановлення точної причини смерті призначені судово-медичні експертизи».

За даними слідчих, тіло було знайдено без видимих травм. «Попередньо смерть не носить злочинного характеру», - заявляє слідчий комітет.

Олексія Демидова поховали 7 вересня.

Це друга таємнича смерть молодого хлопця, пов’язана з фанатським рухом. 22 серпня тіло Микити Кривцова, який зник безвісти за 10 днів до того, було знайдено повішеним на вулиці Парникова в Мінську. Кривцов був уболівальником ФК «Молодечно» і його зникнення здивувало всіх. Родичі не вірять у самогубство.