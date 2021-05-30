  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Біля нічного клубу в США сталася стрілянина: є загиблі та понад 20 поранених

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стрілки втекли на автомобілі, поліція розшукує нападників - Біля нічного клубу в США сталася стрілянина: є загиблі та понад 20 поранених
    Стрілки втекли на автомобілі, поліція розшукує нападників
    Фото: People

    До клубу під'їхав білий автомобіль Nissan Pathfinder, з нього вийшли троє озброєних осіб, які відкрили стрілянину по людях

    В американському місті Гайялії (штат Флорида) з білого Nissan, який під'їхав до нічного клубу, відкрили вогонь по людях, які прийшли на концерт. Про це повідомляє DW.

    «Щонайменше двоє осіб загинули під час стрілянини, яку влаштували біля нічного клубу в місті Гайялія в штаті Флорида. Не менше 20 осіб поранено. Постраждалих доставили в найближчі лікарні», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією ЗМІ, до клубу під'їхав білий автомобіль Nissan Pathfinder, з нього вийшли троє озброєних осіб, які відкрили стрілянину. Стрілки втекли на автомобілі. Поліція розшукує нападників.

    Керівник відділу поліції по округу Маямі-Дейд Альфредо Рамірес назвав інцидент «цілеспрямованим і боягузливим» вчинком. Він запевнив, що за трагічні події настане відплата.

    Раніше повідомлялося, що одна людина загинула, шестеро отримали поранення унаслідок стрілянини в місті Маямі, що у штаті Флорида США.

    Теги: США автомобіль Флорида концерт стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Біля нічного клубу в США сталася стрілянина: є загиблі та понад 20 поранених