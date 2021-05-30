Біля нічного клубу в США сталася стрілянина: є загиблі та понад 20 поранених

До клубу під'їхав білий автомобіль Nissan Pathfinder, з нього вийшли троє озброєних осіб, які відкрили стрілянину по людях

В американському місті Гайялії (штат Флорида) з білого Nissan, який під'їхав до нічного клубу, відкрили вогонь по людях, які прийшли на концерт. Про це повідомляє DW.

«Щонайменше двоє осіб загинули під час стрілянини, яку влаштували біля нічного клубу в місті Гайялія в штаті Флорида. Не менше 20 осіб поранено. Постраждалих доставили в найближчі лікарні», – йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, до клубу під'їхав білий автомобіль Nissan Pathfinder, з нього вийшли троє озброєних осіб, які відкрили стрілянину. Стрілки втекли на автомобілі. Поліція розшукує нападників.

Керівник відділу поліції по округу Маямі-Дейд Альфредо Рамірес назвав інцидент «цілеспрямованим і боягузливим» вчинком. Він запевнив, що за трагічні події настане відплата.

Раніше повідомлялося, що одна людина загинула, шестеро отримали поранення унаслідок стрілянини в місті Маямі, що у штаті Флорида США.