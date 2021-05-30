Внаслідок стрілянини в Майамі одна людина загинула, шістьох поранено

Одна поранена людина згодом померла у шпиталі

Деякі постраждалі внаслідок стрілянини дісталися лікарні самостійно

Одна людина загинула, шестеро отримали поранення унаслідок стрілянини в місті Маямі, що у штаті Флорида США.

Про це повідомляє CNN.

Поліціанти, які прибули на виклик через стрілянину у Вінвуді, незадовго до півночі у п’ятницю, виявили на місці події кілька осіб з вогнепальними пораненнями.

Як зазначається, одна поранена людина згодом померла у шпиталі. Деякі постраждалі внаслідок стрілянини дісталися лікарні самостійно.

За даними місцевої поліції, правоохоронці розшукують автівку срібного кольору Nissan Maxima, яка, можливо, була на місці стрілянині.

До слова, у квітні на дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобуса та кермувальникам автомобіля «Мерседес». За словами пасажирів, водій маршрутки підрізав «Мерседес». В результаті авто зупинилося і стався словесний конфлікт. Коли закінчилися аргументи, водій автівки дістав зброю та почав стріляти.

Як відомо, конфлікт стався через спірні земельні питання між двома групами громадян, в ході якого почалась стрілянина. Поранення отримали двоє чоловіків, 30-ти и 53-х років, із обох сторін конфлікту.

Потерпілі були доставлені до лікарні з вогнепальними пораненнями у ноги.

Також повідомлялося, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві відомого українського історика.

На початку травня на Лісовому масиві в Києві водій автомобіля Volkswagen стріляв в автівку «Нива» за зроблене зауваження.

Нагадаємо, 27 травня у Миколаївській області депутату райради повідомили про підозру у замаху на вбивство й носінні зброї без дозволу. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.