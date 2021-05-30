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    Внаслідок стрілянини в Майамі одна людина загинула, шістьох поранено

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    Одна поранена людина згодом померла у шпиталі - Внаслідок стрілянини в Майамі одна людина загинула, шістьох поранено
    Одна поранена людина згодом померла у шпиталі
    Фото CNN

    Деякі постраждалі внаслідок стрілянини дісталися лікарні самостійно

    Одна людина загинула, шестеро отримали поранення унаслідок стрілянини в місті Маямі, що у штаті Флорида США.

    Про це повідомляє CNN.

    Поліціанти, які прибули на виклик через стрілянину у Вінвуді, незадовго до півночі у п’ятницю, виявили на місці події кілька осіб з вогнепальними пораненнями.

    Як зазначається, одна поранена людина згодом померла у шпиталі. Деякі постраждалі внаслідок стрілянини дісталися лікарні самостійно.

    За даними місцевої поліції, правоохоронці розшукують автівку срібного кольору Nissan Maxima, яка, можливо, була на місці стрілянині.

    До слова, у квітні на дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобуса та кермувальникам автомобіля «Мерседес». За словами пасажирів, водій маршрутки підрізав «Мерседес». В результаті авто зупинилося і стався словесний конфлікт. Коли закінчилися аргументи, водій автівки дістав зброю та почав стріляти.

    Як відомо, конфлікт стався через спірні земельні питання між двома групами громадян, в ході якого почалась стрілянина. Поранення отримали двоє чоловіків, 30-ти и 53-х років, із обох сторін конфлікту.

    Потерпілі були доставлені до лікарні з вогнепальними пораненнями у ноги.

    Також повідомлялося, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві відомого українського історика.

    На початку травня на Лісовому масиві в Києві водій автомобіля Volkswagen стріляв в автівку «Нива» за зроблене зауваження.

    Нагадаємо, 27 травня у Миколаївській області депутату райради повідомили про підозру у замаху на вбивство й носінні зброї без дозволу. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Теги: США вбивство водій Флорида стрілянина
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    Внаслідок стрілянини в Майамі одна людина загинула, шістьох поранено