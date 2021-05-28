Спецпризначенці затримали киянина, який стріляв з вікна по перехожих

Власник помешкання, ймовірно, напідпитку зачинився у квартирі та почав стріляти з вікна

Власник помешкання, ймовірно, напідпитку зачинився у квартирі та почав стріляти з вікна

Про стрілянину по перехожих повідомили сусіди стрілка

У Києві житель однієї з багатоповерхівок Голосіївського району влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Спецпідрозділ поліції затримав стрілка. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України в Києві.

Про стрілянину по перехожих з квартири в поліцію повідомили сусіди стрілка. За вказаною адресою негайно виїхала оперативна група, медики та спецпідрозділ поліції.

Імовірно стрілець був п'яний і закрившись в квартирі відкрив вогонь по перехожих. Щоб його знешкодити спецпідрозділ виламав двері і увірвався в приміщення. Чоловік встиг забарикадуватися і погрожував накласти на себе руки. Після переговорів він здався.

Відносно чоловіка порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Слідчі готують підозру та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Стрілку загрожує до 7 років тюремного ув'язнення.