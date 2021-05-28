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    Спецпризначенці затримали киянина, який стріляв з вікна по перехожих

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    Власник помешкання, ймовірно, напідпитку зачинився у квартирі та почав стріляти з вікна&nbsp; - Спецпризначенці затримали киянина, який стріляв з вікна по перехожих
    Власник помешкання, ймовірно, напідпитку зачинився у квартирі та почав стріляти з вікна 
    Фото: Нацполіція

    Про стрілянину по перехожих повідомили сусіди стрілка

    У Києві житель однієї з багатоповерхівок Голосіївського району влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири. В результаті інциденту ніхто не постраждав. Спецпідрозділ поліції затримав стрілка. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України в Києві.

    Про стрілянину по перехожих з квартири в поліцію повідомили сусіди стрілка. За вказаною адресою негайно виїхала оперативна група, медики та спецпідрозділ поліції.

    Імовірно стрілець був п'яний і закрившись в квартирі відкрив вогонь по перехожих. Щоб його знешкодити спецпідрозділ виламав двері і увірвався в приміщення. Чоловік встиг забарикадуватися і погрожував накласти на себе руки. Після переговорів він здався.

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    Спецпризначенці затримали киянина, який стріляв з вікна по перехожих
    Спецпризначенці затримали киянина, який стріляв з вікна по перехожих

    Відносно чоловіка порушено кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Слідчі готують підозру та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Стрілку загрожує до 7 років тюремного ув'язнення.

    Теги: Київ алкогольне сп'яніння поліція стрілянина
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    Спецпризначенці затримали киянина, який стріляв з вікна по перехожих