Посеред міста на Київщині чоловік відкрив стрілянину з рушниці

Правоохоронці оперативно затримали правопорушника

У вівторок, 25 травня, на вулиці Грибоєдова в Білій Церкві сталася стрілянина. Про це повідомляє Патрульна поліція Білої Церкви.

«Ввечері на планшет поліцейських надійшло повідомлення про те, що на невідома особа здійснювала постріли, після чого залишила місце пригоди на автомобілі марки ВАЗ. Заявник вказав на колір автівки порушника та її державний номерний знак», – розповіли правоохоронці..

Під час обстеження прилеглої території на вулиці Леваневського поліцейські виявили розшукуваний транспортний засіб.

В автівці перебував 33-річний громадянин, у якого був предмет, схожий на рушницю.

Для встановлення всіх обставин справи на місце події викликали слідчих.

Нагадаємо, у квітні на дорозі під Києвом стався конфлікт між водієм маршрутного автобус та кермувальникам автомобіля «Мерседес». За словами пасажирів, водій маршрутки підрізав «Мерседес». В результаті авто зупинилося і стався словесний конфлікт. Коли закінчилися аргументи, водій автівки дістав зброю та почав стріляти.

На початку травня на Лісовому масиві в Києві водій автомобіля Volkswagen стріляв в автівку «Нива» за зроблене зауваження.