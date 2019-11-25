Адвокат Парнаса заявив, що конгресмен Нунес обговорював з Шокіним справу Байденів



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Девін Нунес (на фото) не підтверджує зустріч із Віктором Шокіним

Нунес заявив, що подасть в суд на ЗМІ за поширення недостовірних історій, втім прямо не заперечив, що бачився із Шокіним

Конгресмен-республіканець, член комітету з розвідки Девін Нунес у грудні 2018 року обговорював із колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним можливість розслідування проти енергетичної компанії Burisma, колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Гантера.

Про це заявив адвокат бізнесмена Лева Парнаса, заарештованого в Сполучених Штатах за підозрою в шахрайстві та незаконному фінансуванні виборчих кампаній.

За його словами, розмова Шокіна та Нунеса відбулася в столиці Австрії Відні.

Нунес заявив, що подасть в суд на ЗМІ за поширення недостовірних історій, втім прямо не заперечив, що бачився із Шокіним.

За даними журналістів, Лев Парнас та Ігор Фруман допомагали особистому юристу Дональда Трампа Руді Джуліані знайти компромат на Байденів в Україні.

Сам Джуліані в інтерв’ю телеканалу Fox припускає, що Нунес не зустрічався із Шокіним.

«Девін Нунес каже, він не зустрічався із Шокіним. У мене немає причин вірити, що він зустрічався. Але якщо навіть, якщо зустріч була, у цьому не було б нічого поганого. Він міг зустрітися з Шокіним. Шокін міг мати інформацію, докази величезної корупції в Україні, яку приховувала посол США, яку приховував Державний департамент», – сказав Джуліані.

Нагадаємо, на даний момент розслідуванням імпічменту Трампа займається Палата представників США. Як раніше повідомляли демократи, вони планують завершити розгляд імпічменту до Різдва, 25 грудня, після чого дане питання повинні будуть розглянути в Сенаті.

Раніше CNN стало відомо, що президент США Дональд Трамп щонайменше 10 разів зустрічався з партнерами свого адвоката Руді Джуліані Левом Парнасом і Ігорем Фруманом, яких, за словами президента, він не знає.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.