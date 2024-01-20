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Bloomberg назвав головного кандидата на посаду генсека НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
Bloomberg назвав головного кандидата на посаду генсека НАТО
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте
фото з відкритих джерел

Узгодження кандидатури майбутнього генсека НАТО завершиться цієї весни – до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловлює бажання зайняти посаду генерального секретаря НАТО після того, як в жовтні її залишить Єнс Столтенберг. Група країн зараз працюють над тим, аби забезпечити призначення саме Рютте, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Рішення про призначення генсека повинно бути одноголосним, тому прибічники голландського прем'єра повинні переконати кожну з 31 країни-членів НАТО. Рютте має підтримку численних членів НАТО, зокрема Франції та Німеччини, частково через те, що його розглядають як кандидата, який зможе співпрацювати з Дональдом Трампом, якщо той знову стане президентом США.

Однак країни східного флангу альянсу зволікають з наданням згоди, виражаючи бажання мати свого представника в цій посаді. Минулого року прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Карінс висловлювали інтерес до цього посту, але наразі ці країни не представили офіційних кандидатур на цю посаду.

Очікується, що узгодження кандидатури майбутнього генсека НАТО завершиться цієї весни – до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

Як зазначає Bloomberg, роль генерального секретаря НАТО буде особливо критичною в умовах війни Росії з Україною. Йому потрібно збалансувати військову та фінансову підтримку України з прагненням НАТО уникнути прямої конфронтації з Росією.

Як повідомлялося, голова військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер, заявив, що країнам Альянсу не слід думати, що вони продовжать жити у мирі, і їм потрібно готуватися до війни з Росією, яка сильно торкнеться звичайних людей.

Нагадаємо, наступного тижня НАТО розпочинає масштабні навчання Steadfast Defender 2024, в яких візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців. Ці навчання триватимуть до травня.

Навчання відпрацьовуватимуть виконання регіональних планів НАТО, перших оборонних планів, які Альянс розробив за останні десятиліття і в яких детально описано, як він реагуватиме на ймовірну російську атаку.

Під час другої частини навчань Steadfast Defender особливу увагу буде приділено розгортанню сил швидкого реагування НАТО в Польщі на східному фланзі Альянсу.

Іншими основними місцями проведення навчань будуть країни Балтії, які вважаються найбільш вразливими до потенційного російського нападу, Німеччина – центр прибуття підкріплень – і країни на периферії Альянсу, такі як Норвегія і Румунія.

За даними НАТО, останніми навчаннями подібного масштабу були Reforger – за часів Холодної війни в 1988 році за участю 125 тис. учасників – і Trident Juncture у 2018 році за участю 50 тис. учасників.

Теги: Німеччина НАТО Румунія Норвегія Єнс Столтенберг Кая Каллас

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