Bloomberg назвав головного кандидата на посаду генсека НАТО

Узгодження кандидатури майбутнього генсека НАТО завершиться цієї весни – до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловлює бажання зайняти посаду генерального секретаря НАТО після того, як в жовтні її залишить Єнс Столтенберг. Група країн зараз працюють над тим, аби забезпечити призначення саме Рютте, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

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Рішення про призначення генсека повинно бути одноголосним, тому прибічники голландського прем'єра повинні переконати кожну з 31 країни-членів НАТО. Рютте має підтримку численних членів НАТО, зокрема Франції та Німеччини, частково через те, що його розглядають як кандидата, який зможе співпрацювати з Дональдом Трампом, якщо той знову стане президентом США.

Однак країни східного флангу альянсу зволікають з наданням згоди, виражаючи бажання мати свого представника в цій посаді. Минулого року прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Карінс висловлювали інтерес до цього посту, але наразі ці країни не представили офіційних кандидатур на цю посаду.

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Очікується, що узгодження кандидатури майбутнього генсека НАТО завершиться цієї весни – до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

Як зазначає Bloomberg, роль генерального секретаря НАТО буде особливо критичною в умовах війни Росії з Україною. Йому потрібно збалансувати військову та фінансову підтримку України з прагненням НАТО уникнути прямої конфронтації з Росією.

Як повідомлялося, голова військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер, заявив, що країнам Альянсу не слід думати, що вони продовжать жити у мирі, і їм потрібно готуватися до війни з Росією, яка сильно торкнеться звичайних людей.

Нагадаємо, наступного тижня НАТО розпочинає масштабні навчання Steadfast Defender 2024, в яких візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців. Ці навчання триватимуть до травня.

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Навчання відпрацьовуватимуть виконання регіональних планів НАТО, перших оборонних планів, які Альянс розробив за останні десятиліття і в яких детально описано, як він реагуватиме на ймовірну російську атаку.

Під час другої частини навчань Steadfast Defender особливу увагу буде приділено розгортанню сил швидкого реагування НАТО в Польщі на східному фланзі Альянсу.

Іншими основними місцями проведення навчань будуть країни Балтії, які вважаються найбільш вразливими до потенційного російського нападу, Німеччина – центр прибуття підкріплень – і країни на периферії Альянсу, такі як Норвегія і Румунія.

За даними НАТО, останніми навчаннями подібного масштабу були Reforger – за часів Холодної війни в 1988 році за участю 125 тис. учасників – і Trident Juncture у 2018 році за участю 50 тис. учасників.