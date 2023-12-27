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У Німеччині cуттєво подешевшало житло: дані статистики

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Німеччині cуттєво подешевшало житло: дані статистики
У Німеччині падає ціна квартир
колаж: РБК-Україна

У Німеччині житло дешевшає катастрофічними для країни темпами

У третьому кварталі 2023 року ціни на житлову нерухомість у Німеччині продовжили стійке зниження, впавши на 10,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це різке падіння цін відбувається вже четвертий квартал поспіль, а цей показник є найістотнішим з того часу, як статистичне управління почало вести облік у 2000 році. 

Як повідомляє Статистичне управління, даний тренд свідчить про серйозну кризу в секторі нерухомості Німеччини, найсерйознішу за останні десятиліття. Костянтин Холодилін з Німецького інституту економічних досліджень (DIW) зазначає, що до 2022 року в країні існував спекулятивний ціновий міхур, один із найбільших за останні 50 років, який тепер лопнув, тим самим знаменуючи кінець періоду стрімкого зростання цін.

Раніше процвітаючий сектор нерухомості в Німеччині та інших європейських країнах, що забезпечувався низькими відсотковими ставками та високим попитом, зіткнувся з різким підвищенням ставок та витрат. Це призвело до фінансових труднощів для забудовників, які виявилися неплатоспроможними в умовах скорочення банківського фінансування та заморожування угод.

У третьому кварталі особливо помітно стало зниження вартості будинків на одну та дві родини у великих містах Німеччини, вони впали на 12,7%, тоді як ціни на квартири скоротилися на 9,1%.

Крім цього, дані також вказують на скорочення замовлень у будівельній галузі, які з урахуванням сезонних коливань упали на 6,3% у жовтні порівняно з попереднім місяцем. Федерація будівельної індустрії Німеччини вважає, що за цим варто чекати на подальше скорочення робочих місць у секторі житлового будівництва.

У зв'язку з кризою нерухомості в регіоні австрійський гігант нерухомості Signa, із значною присутністю в Німеччині, подав заяву про банкрутство минулого місяця, ставши найбільшою на сьогоднішній день жертвою зниження цін та активності у сфері нерухомості.

До слова, українцям, що орендують або купили житло у Німеччині, варто звернути особливу увагу на закон про опалення, якщо вони думають про заміну існуючих систем на нові, більш економічні.

Річ у тому, що відповідно до Закону про енергетику будівель (GEG), як офіційно називається закон про опалення, якщо орендодавець змінює свою стару систему опалення, наприклад на тепловий насос, це є мірою модернізації і є підставою для підвищення орендної плати. При цьому домовласник не має права підвищувати орендну плату на власний розсуд. Згідно зі статтею 559 Цивільного кодексу Німеччини (BGB), йому дозволено додавати до річної орендної плати максимум 8% витрат, які він витратив на модернізацію.

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Теги: Німеччина нерухомість гроші закон фінансування житло Берлін зниження цін

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