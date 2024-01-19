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Адмірал закликав країни НАТО готуватися до війни з Росією

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Адмірал закликав країни НАТО готуватися до війни з Росією
Збройні сили НАТО готові до війни
фото: Telegraph

Нідерландський адмірал Роб Бауер прогнозує, що наступні 20 років розпочнеться війна з Росією

Голова військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер, заявив, що країнам Альянсу не слід думати, що вони продовжать жити у мирі, і їм потрібно готуватися до війни з Росією, яка сильно торкнеться звичайних людей.

Бауер говорив із журналістами в четвер вдень. Його висловлювання цитує п'ятничний номер британської газети Daily Telegraph, яка винесла на першу смугу заголовок «НАТО попереджає про війну з Росією у наступні 20 років». 

«Ми повинні усвідомити, що те, що ми живемо в стані миру, – це не щось, що само собою зрозуміле. І саме тому ми готуємось до конфлікту із Росією. Але дискусія набагато ширша. Це і промислова база, і люди, які повинні зрозуміти, що вони відіграють певну роль», – цитує Бауера Telegraph.

Бауер похвалив шведську владу за попередження громадянам, що потрібно готуватися до війни. «З цього треба розпочинати. З усвідомлення, що не все можна спланувати і не все буде бездоганним наступні 20 років», – сказав адмірал.

Нагадаємо, наступного тижня НАТО розпочинає масштабні навчання Steadfast Defender 2024, в яких візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців. Ці навчання триватимуть до травня.

Навчання відпрацьовуватимуть виконання регіональних планів НАТО, перших оборонних планів, які Альянс розробив за останні десятиліття і в яких детально описано, як він реагуватиме на ймовірну російську атаку.

Під час другої частини навчань Steadfast Defender особливу увагу буде приділено розгортанню сил швидкого реагування НАТО в Польщі на східному фланзі Альянсу.

Іншими основними місцями проведення навчань будуть країни Балтії, які вважаються найбільш вразливими до потенційного російського нападу, Німеччина – центр прибуття підкріплень – і країни на периферії Альянсу, такі як Норвегія і Румунія.

За даними НАТО, останніми навчаннями подібного масштабу були Reforger – за часів Холодної війни в 1988 році за участю 125 тис. учасників – і Trident Juncture у 2018 році за участю 50 тис. учасників.

Теги: росія НАТО війна

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