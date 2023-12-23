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Парламент Туреччини розгляне вступ Швеції до НАТО: названо дату

Діана Гасюк
glavcom.ua
Парламент Туреччини розгляне вступ Швеції до НАТО: названо дату
фото ілюстративне

Для ратифікації потрібно, щоб за законопроєкт проголосували більше половини депутатів Великих національних зборів Туреччини

Уже наступного тижня комітет із закордонних справ парламенту Туреччини почне розглядати ратифікацію вступу Швеції до НАТО. Про це повідомляє NTV.

Комітет обговорюватиме заявку Швеції в НАТО у вівторок, 26 грудня. Відповідний законопроект внесли до парламенту ще 25 жовтня.

Варто зауважити, що для ратифікації замало лише схвалення законопроєкту комітетом. Ініціативу також мають підтримати турецькі депутати.

Для ратифікації потрібно, щоб за законопроєкт проголосували більше половини депутатів Великих національних зборів Туреччини.

Як відомо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. На сьогодні членство Швеції схвалили всі союзники, крім Туреччини та Угорщини.

До слова, 10 липня Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.

Раніше повідомлялося, що Туреччина змінила позицію щодо заявки Швеції до НАТО, щоб повернути західних інвесторів. Можливу причину такої поведінки Анкари розкрито у матеріалі Financial Times.

Теги: Туреччина Швеція Анкара НАТО

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