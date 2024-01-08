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Хто в ЄС найбільше допомагає Україні? Міністр фінансів Німеччини дав відповідь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Хто в ЄС найбільше допомагає Україні? Міністр фінансів Німеччини дав відповідь
Міністр фінансів Німеччини закликав інші країни бути послідовними і допомогати Україні
фото із відкритих джерел

Половина європейської допомоги Києву припадає на платників податків ФРН

Половина усієї європейської допомоги Україні надається платниками податків Німеччини. Про це заявив під час традиційної зустрічі ВДП у Штутгарті міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер.

Крістіан Лінднер наголосив на тому, що країна продовжує підтримувати Україну як фінансово, так військово.  «Нам доведеться продовжувати говорити про те, що потрібно з точки зору додаткової економічної підтримки чи систем озброєння (для України – «Главком»)».

Він додав, що Німеччина відіграє провідну роль у Європі. «Ми приймаємо свою відповідальність. 50% усієї європейської підтримки України надають платники податків з Німеччини. Ми приймаємо на себе відповідальність, бо знаємо, що поставлено на карту. Якщо потрібно більше, Німеччина не повинна робити це самотужки. Небезпека загрожує всій Європі, цілком. Тож решта теж має розділити цей тягар. Загроза існує для Європи в цілому. Не можна говорити про те, що Німеччина робить більше для України, щоб інші сильні європейські держави робили менше. Тепер необхідно продемонструвати, що Європейський Союз є дійсно спільнотою цінностей, яка об'єдналась разом у ці часи», – наголосив німецький політик.

Крістіан Лінднер також наголосив на тих ризиках, які зараз постали перед Європою: «Є суспільства та держави, які хочуть прорвати фактичне панування ліберального Заходу. Під цим вони часто мають на увазі не що інше, як заснований на правилах багатосторонній міжнародний порядок. Зокрема, Путін не тільки хоче підпорядкувати собі Україну, але й хоче знищити весь наш спосіб життя з усіма космополітичними, ліберальними цінностями, які ми маємо».

До слова, у Німеччині росте тиск на канцлера Олафа Шольца з різних політичних спрямувань щодо того, чи має Україна завдавати удари по цілях на території Росії під час протистояння її повномасштабному вторгненню, а також щодо необхідності передачі українським захисникам німецьких далекобійних високоточних крилатих ракет Taurus. Про це повідомляє місцеве видання Rheinische Post із посиланням на коментарі політиків. 

Зазначається, що російська армія продовжує наносити масовані удари по Україні. За думкою експертів, РФ має на меті виснажити українські ресурси протягом зими та зруйнувати енергопостачання.

Голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Україна не обов’язково «залишиться позаду» у війні. Але передумовою стійкості держави є продовження підтримки зброєю з боку всіх країн Європи.

Читайте також: Чи може Україна самостійно фінансувати військові витрати?
Теги: Німеччина міністр армія путін військові Україна озброєння небезпека Європейський союз

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