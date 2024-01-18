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Близько 90 тис. військових НАТО відпрацьовуватимуть сценарій війни з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Близько 90 тис. військових НАТО відпрацьовуватимуть сценарій війни з РФ
Навчання передбачають імітацію перекидання особового складу військ НАТО до Європи
фото з відкритих джерел

До навчань НАТО залучить понад 50 кораблів, 80 винищувачів та гелікоптерів, а також щонайменше 1100 бойових машин

НАТО розпочинає найбільші з часів Холодної війни навчання, відпрацьовуючи, як американські війська можуть посилити європейських союзників у країнах, що межують з Росією, а також на східному фланзі Альянсу в разі спалаху конфлікту з Росією. Про це повідомив головнокомандувач Альянсу Кріс Каволі, цитує його агентство Reuters.

За словами Каволі, близько 90 тис. військовослужбовців мають взяти участь у навчаннях Steadfast Defender 2024, які триватимуть до травня.

У навчаннях, які передбачають імітацію перекидання особового складу до Європи, а також навчання на місцевості, візьмуть участь війська з країн НАТО і Швеції.

«Навчання Steadfast Defender 2024 продемонструють здатність НАТО швидко розгортати сили з Північної Америки та інших частин Альянсу для посилення оборони Європи», – заявив він.

Каволі стверджує, що у навчаннях братимуть участь зокрема:

  • понад 50 кораблів від авіаносців до есмінців;
  • понад 80 винищувачів, гелікоптерів і безпілотників;
  • щонайменше 1100 бойових машин (133 танки й 533 бойові машини піхоти).

Головком Альянсу заявив, що ці навчання відпрацьовуватимуть виконання регіональних планів НАТО, перших оборонних планів, які Альянс розробив за останні десятиліття і в яких детально описано, як він реагуватиме на ймовірну російську атаку.

За даними Каволі, під час другої частини навчань Steadfast Defender особливу увагу буде приділено розгортанню сил швидкого реагування НАТО в Польщі на східному фланзі Альянсу.

Іншими основними місцями проведення навчань, за даними головкома Альянсу, будуть країни Балтії, які вважаються найбільш вразливими до потенційного російського нападу, Німеччина – центр прибуття підкріплень – і країни на периферії Альянсу, такі як Норвегія і Румунія.

За даними НАТО, останніми навчаннями подібного масштабу були Reforger – за часів Холодної війни в 1988 році за участю 125 тис. учасників – і Trident Juncture у 2018 році за участю 50 тис. учасників.

Нагадаємо, видання Bild із посиланням на секретний документ Бундесверу (Збройні сили Німеччини) повідомило, що Збройні сили Німеччини готуються до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО в лютому цього року. 

НАТО у першій половині 2024 року проведе навчання Steadfast Defender 24 з метою відпрацювання захисту свого східного флангу. Велика Британія відправить 20 тисяч військовослужбовців для служби по всій Європі у рамках масштабних навчань НАТО.

Згодом стало відомо, що матеріал німецького таблоїда Bild про те, що НАТО готується до війни з Росією, ґрунтується на документі, який є навчальним сценарієм.

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Теги: НАТО військові навчання росія війна

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