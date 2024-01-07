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Україна отримає новий транспортний коридор у ЄС: подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна отримає новий транспортний коридор у ЄС: подробиці
Румунія будує «Молдавську автомагістраль»
фото з соцмереж

Румунія будує транспортний коридор для України

У Румунії триває будівництво «Молдавської автомагістралі», яка стане новим транспортним коридором для України. Вона з’єднає Бухарест із українським кордоном. Про це пише Ziarul de Vrancea.

За непідтвердженими даними, до процесу будівництва залучені сотні одиниць техніки та приблизно 3000 співробітників, а будівельні роботи ведуться цілодобово.

Нова автомагістраль може забезпечити вихід до румунських портів, а також створить альтернативний шлях у європейські країни в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини
Нова автомагістраль може забезпечити вихід до румунських портів, а також створить альтернативний шлях у європейські країни в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини
мапа з соцмереж

«Молдавська автомагістраль» з’єднає Бухарест із кордоном України. В експлуатацію її планують здати у IV кварталі 2024 року. Коли це станеться, наша країна зможе мати доступ до портів Румунії. До того ж це буде новий транспортний коридор до країн Європейського союзу в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини.

Очікується, що новий транспортний коридор розширить можливості для торгівлі.

Нагадаємо, що прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною.

До слова, ввечері 6 січня польська сторона припинила блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині». 

Як відомо, Україна проведе переговори з новим урядом Польщі щодо питання розблокування кордону між країнами внаслідок страйку польських перевізників в районах контрольно-пропускних пунктів.

Читайте також: Заблокований кордон. Чи означає це, що нас не чекають в ЄС?
Теги: Румунія транспорт торгівля Європейський союз Україна

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