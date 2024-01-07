Україна отримає новий транспортний коридор у ЄС: подробиці

Румунія будує транспортний коридор для України

У Румунії триває будівництво «Молдавської автомагістралі», яка стане новим транспортним коридором для України. Вона з’єднає Бухарест із українським кордоном. Про це пише Ziarul de Vrancea.

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За непідтвердженими даними, до процесу будівництва залучені сотні одиниць техніки та приблизно 3000 співробітників, а будівельні роботи ведуться цілодобово.

Нова автомагістраль може забезпечити вихід до румунських портів, а також створить альтернативний шлях у європейські країни в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини мапа з соцмереж

«Молдавська автомагістраль» з’єднає Бухарест із кордоном України. В експлуатацію її планують здати у IV кварталі 2024 року. Коли це станеться, наша країна зможе мати доступ до портів Румунії. До того ж це буде новий транспортний коридор до країн Європейського союзу в обхід Польщі, Угорщини та Словаччини.

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Очікується, що новий транспортний коридор розширить можливості для торгівлі.

Нагадаємо, що прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава вимагатиме від Єврокомісії скасування транспортного безвізу з Україною.

До слова, ввечері 6 січня польська сторона припинила блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині».

Як відомо, Україна проведе переговори з новим урядом Польщі щодо питання розблокування кордону між країнами внаслідок страйку польських перевізників в районах контрольно-пропускних пунктів.