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Румунські протестувальники перекриють ще один пункт пропуску на кордоні з Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Румунські протестувальники перекриють ще один пункт пропуску на кордоні з Україною
Зранку 18 січня перед пунктом пропуску «Халмеу-Дякове» зі сторони Румунії розпочнеться акція місцевих автоперевізників
фото ілюстративне

Блокада не стосуватиметься руху легкового транспорту та автобусів

Сьогодні, 18 січня, румунські протестувальники планують перекрити ПП «Халмеу-Дякове» на румунсько-українському кордоні, Про це попереджає Держмитслужба.

«За попередньою інформацією румунської сторони, ... зранку 18 січня перед пунктом пропуску «Халмеу-Дякове» зі сторони Румунії розпочнеться акція місцевих автоперевізників та фермерів. Протестувальники планують перекрити рух вантажівок, тож може бути тимчасово обмежено або заблоковано рух вантажного транспорту», – повідомили у відомстві.

При цьому, як вказано, блокада не стосуватиметься руху легкового транспорту та автобусів.

Після отримання офіційного підтвердження блокування пункту пропуску «Халмеу-Дякове» обіцяють поінформувати додатково про роботу ПП та ймовірні терміни страйку.

Раніше повідомлялося, що польські страйкарі розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною – «Краківець» і «Рава-Руська».

Нагадаємо, польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і призупинять свій протест у середу, 17 січня, з 13:00 за київським часом. 

Теги: Румунія бюджетні перевізники страйк кордон

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