Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Серед іншого Україна отримає три зенітні установки Gepard і 30 240 боєприпасів

Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває

Сьогодні, 22 грудня, Німеччина передала Україні додаткові зенітки Gepard. Про це повідомляє прессслужба уряду Німеччини.

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Зазначається, що Україна отримала від Німеччини три зенітні установки Gepard і 30 240 боєприпасів до них.

Що увійшло:

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10 БПЛА Vector;

Боєприпаси для Leopard 2A6;

2 тягачів HX81;

5 напівпричепів HX81;

8 вантажівок Zetros;

2 машини розмінування WiSENT 1 MC;

2 машини прикордонної охорони;

8 транспортних засобів;

2 системи захисту зв'язку AMPS для вертольотів;

2500 снарядів 155 мм;

25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів.

Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.

Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.

Раніше повідомлялося, що Україна та Німеччина провели раунд консультацій щодо гарантій безпеки.