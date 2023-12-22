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Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина передала Україні нову військову допомогу
Серед іншого Україна отримає три зенітні установки Gepard і 30 240 боєприпасів
фото з відкритих джерел

Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває

Сьогодні, 22 грудня, Німеччина передала Україні додаткові зенітки Gepard. Про це повідомляє прессслужба уряду Німеччини.

Зазначається, що Україна отримала від Німеччини три зенітні установки Gepard і 30 240 боєприпасів до них.

Що увійшло:

  • 10 БПЛА Vector;
  • Боєприпаси для Leopard 2A6;
  • 2 тягачів HX81;
  • 5 напівпричепів HX81;
  • 8 вантажівок Zetros;
  • 2 машини розмінування WiSENT 1 MC;
  • 2 машини прикордонної охорони;
  • 8 транспортних засобів;
  • 2 системи захисту зв'язку AMPS для вертольотів;
  • 2500 снарядів 155 мм;
  • 25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів.

Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки.

Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.

Раніше повідомлялося, що Україна та Німеччина провели раунд консультацій щодо гарантій безпеки.

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Теги: Німеччина військова техніка війна

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