Бомба у центрі Берліна: поліція знешкодили 100-кілограмову вибухівку часів Другої світової війни



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Детонатор бомби був успішно підірваний у ніч на суботу

Бомбу вагою в центнер було виявлено на будмайданчику неподалік від торгового центру, - поліція

У столиці Німеччини Берліні у ніч на суботу знешкодили 100-кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни. Про це повідомляє Berliner Morgenpost

Зазначається, що бомбу вагою в центнер було виявлено на будмайданчику неподалік від торгового центру. В операції знешкодження вибухівки були задіяні сотні поліцейських та пожежників.

«Авіаційну бомбу, що залишилася з часів Другої світової війни, успішно знешкоджено поблизу Александерплац, район Мітте. Детонатор бомби був успішно підірваний у ніч на суботу. Поранених і матеріального збитку немає», - повідомили у поліції.

Також правоохоронці поінформували, що до ранку оточення навколо небезпечної території радіусом 300 м було знято. «Близько 3 тисяч осіб змогли повернутися додому та до будинку для людей похилого віку, що знаходиться у цьому районі . Увечері були евакуйовані не тільки місцеві жителі, але також відвідувачі магазинів і берлінської телевежі, хоча вона розташовується за межами визначеного рятувальниками периметру. На кілька годин було перервано транспортне сполучення - Александрплац є великим транспортним вузлом.

Старі боєприпаси часів війни знаходять у столиці ФРН постійно. Так, бомбу було виявлено 9 травня у районі Хермсдорф. Крім того, минулого четверга відразу 3 бомби було знешкоджено у сусідній з Берліном землі Бранденбург.