  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під Воронежем горить і вибухає полігон з боєприпасами

    • Розсилка
    Під Воронежем горить і вибухає полігон з боєприпасами

    Причиною загоряння назвали спалення сухої трави неподалік від полігону

    Боєприпаси в п'ятницю, 14 червня, вдень почали вибухати на полігоні у Воронезькій області після загоряння сухої трави, найближче село знаходиться у 20 кілометрах, повідомляють російські ЗМІ.

    «На полігоні з утилізації боєприпасів після загоряння трави детонують снаряди», - сказав співрозмовник агентства.

    За його словами, загрози населеним пунктам поки немає, «найближче село розташоване на відстані близько 20 кілометрів».

    Раніше повідомлялось, що в російському Дзержинську внаслідок вибухів у тротиловому цеху на заводі боєприпасів «Кристал» 1 червня за медичною допомогою звернулися 85 людей.

    Нагадаємо, в суботу на заводі «Кристал» в Дзержинську (Нижньогородська обл.) сталось кілька вибухів у цеху з виробництва тротилу.

    ДержНДІ «Кристал» займається технологіями отримання вибухових речовин для озброєння і військової техніки, а також для цивільних галузей промисловості.

    Майже два місяці тому на заводі теж стався вибух, який повністю зруйнував будівлю іншого цеху.

    Читайте також
    пожежа вибух Росія склад зброї боєприпаси озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ