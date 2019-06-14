Під Воронежем горить і вибухає полігон з боєприпасами



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Причиною загоряння назвали спалення сухої трави неподалік від полігону

Боєприпаси в п'ятницю, 14 червня, вдень почали вибухати на полігоні у Воронезькій області після загоряння сухої трави, найближче село знаходиться у 20 кілометрах, повідомляють російські ЗМІ.

«На полігоні з утилізації боєприпасів після загоряння трави детонують снаряди», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, загрози населеним пунктам поки немає, «найближче село розташоване на відстані близько 20 кілометрів».

Раніше повідомлялось, що в російському Дзержинську внаслідок вибухів у тротиловому цеху на заводі боєприпасів «Кристал» 1 червня за медичною допомогою звернулися 85 людей.

Нагадаємо, в суботу на заводі «Кристал» в Дзержинську (Нижньогородська обл.) сталось кілька вибухів у цеху з виробництва тротилу.

ДержНДІ «Кристал» займається технологіями отримання вибухових речовин для озброєння і військової техніки, а також для цивільних галузей промисловості.

Майже два місяці тому на заводі теж стався вибух, який повністю зруйнував будівлю іншого цеху.