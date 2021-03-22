Байден засудив рішення Туреччини вийти з конвенції щодо захисту жінок

Президент США назвав насильство на гендерній основі «лихом, яке стосується кожної країни в усіх куточках світу»

Президент США Джо Байден приєднався до світових лідерів і міжнародних організацій, які різко засудили вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції.

У заяві Байдена, оприлюдненій 21 березня, йдеться про те, що США «глибоко розчаровані» рішенням Туреччини, яке стало «приголомшливим кроком назад» у світовій боротьбі за припинення насильства щодо жінок.

«В усьому світі ми спостерігаємо зростання кількості випадків домашнього насильства, зокрема повідомлення про випадки феміциду в Туреччині. Країни мають працювати над зміцненням та відновленням своїх зобов’язань з припинення насильства щодо жінок, а не відкидати міжнародні договори, спрямовані на захист жінок і залучення винних до відповідальності», – заявив Байден.

Президент США також назвав насильство на гендерній основі «лихом, яке стосується кожної країни в усіх куточках світу».

Зазначимо, напередодні Рада Європи розкритикувала вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції.

Як відомо, Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству.

Туреччина – перша країна, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, прийняту в Стамбулі. Конвенція намагається запобігти насильству щодо жінок, включаючи домашнє насильство, та покласти край юридичній безкарності винних осіб.

В Туреччині у 2019 році було скоєно 474 вбивства жінок, що вдвічі більше, ніж у 2011 році.

Багато консерваторів Туреччини кажуть, що пакт заохочує до насильства, підриваючи сімейні структури. Їх опоненти стверджують, що угоду та законодавство, ухвалене після її виконання, потрібно реалізовувати більш суворо.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я провела новий аналіз, згідно з яким кожна третя жінка у світі, а це 736 млн осіб, зазнала фізичного чи сексуального насильства. Сьогодні жертвами домашнього насильства стають жінки у молодшому віці, хоча загальна кількість постраждалих залишається незмінною.