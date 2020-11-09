Угорщина рішуче виступає проти ратифікації Стамбульської конвенції, — Молнар Балаж.

Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством (Стамбульська конвенція) була відкрита для підписання 11 травня 2011 року

В травні парламент Угорщини виступив з декларацією про те, що відмовляється приймати Стамбульську конвенцію в своє законодавче поле

Уряд Угорщини не підтримує вступ країни в Стамбульську конвенцію. «Угорщина рішуче виступає проти ратифікації Стамбульської конвенції, з тієї причини, що захист жінок від насильства гарантується відповідними угорськими правовими документами, зокрема спеціальним розділом Кримінального кодексу, введеним в чинності 1 липня 2013 року», — вважає віце-президент урядового Інституту демографії та сім'ї імені Марії Копп Молнар Балаж (Угорщина), про це йдеться в статті КП в Україні.

За його словами, в Кримінальному кодексі Угорщини вже передбачена криміналізація різних видів домашнього насильства. Так, за економічні утиски винний може отримати до 2-х років позбавлення волі, за побої — до 3-х років, і до 5-ти за насильницьке обмеження свободи іншої людини і фізичне насильство. Крім того, суд може заборонити винному доступ до певних місць.

Україна також немає необхідності ратифікувати Стамбульську конвенцію, вважає кандидат юридичних наук і практикуючий адвокат Анна Даніель.

«Наша країна поступово розвиває власну систему боротьби з домашнім насильством, в тому числі шляхом імплементації окремих положень Конвенції. Державна політика в цій сфері спрямована на надання всебічної допомоги постраждалим особам та затвердження ненасильницького характеру приватних відносин. Сьогодні, маючи власне законодавство, необхідно зосередитися над реалізацією Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», — говорить вона в статті.

Нагадаємо, в травні 2020 року парламент Угорщини виступив з політичною декларацією про те, що відмовляється приймати Стамбульську конвенцію в своє законодавче поле. У декларації йдеться, що конвенція використовує неприйнятний підхід до визначення гендеру, і парламент не повинен включати цей підхід в національне законодавство. Крім того, правила Конвенції про прийняття біженців з урахуванням гендерного фактора, не відповідають прагненню Угорщини припиняти нелегальну імміграцію.

Конвенція Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством (Стамбульська конвенція) була відкрита для підписання 11 травня 2011 року в Стамбулі, Туреччина. На сьогоднішній день документ ратифікували 34 країни. Серед тих, хто не ратифікував, — Великобританія, Чехія, Угорщина, Болгарія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Словаччина і Україна. У 2020 році про процес виходу з угоди заявляли представники уряду Польщі.