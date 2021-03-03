Бойовики звільнили викрадених у Нігерії школярок

На півночі Нігерії школи стали частою мішенню для бойовиків, які викрадають людей з метою викупу

Уряд країни заперечує, що виплачує викрадачам викуп

На північному заході Нігерії бойовики звільнили викрадених ними наприкінці лютого учениць школи-інтернату.

Про це повідомив губернатор штату Замфара, пише Reuters.

Він не уточнив, скільки саме школярок звільнили. Водночас повідомляється, що журналісти в місті Джангебе бачили десятки дівчат у чадрах у холі адміністративної будівлі.

Зазначається, що на півночі Нігерії школи стали частою мішенню для бойовиків, які викрадають людей з метою викупу. Уряд країни заперечує, що виплачує викрадачам гроші.

Як повідомлялося, 26 лютого озброєні бойовики викрали 317 учениць середньої школи в місті Джангебе.

Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі виступив із заявою, в якій закликав уряди штатів «переглянути свою політику винагороди бандитів грошима і транспортними засобами», попередивши про можливі катастрофічні наслідки.

Також 17 лютого у Нігерії в місті Кагара бойовики напали на педагогічний коледж. У результаті нападу одного учня вбили, кілька отримали поранення.