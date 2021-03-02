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    Любов з кулаками: на Одещинні оголосили підозру двом чоловікам у викраденні 23-річної дівчини

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    Обидва правопорушники &ndash; місцеві жителі, які мають не одну судимість - Любов з кулаками: на Одещинні оголосили підозру двом чоловікам у викраденні 23-річної дівчини
    Обидва правопорушники – місцеві жителі, які мають не одну судимість
    фото: od.npu.gov.ua

    У такий спосіб старший із чоловіків намагався змусити дівчину до спільного проживання

    На Одещині жительку Ізмаїльського району неподалік від дому заштовхали в автомобіль та вивезли в посадку 46-річний залицяльник разом зі своїм 26-річним знайомим.

    У такий спосіб старший із чоловіків намагався змусити дівчину до спільного проживання, повідомляє ГУНП в Одеській області.

    Аби ніхто з людей, які в той момент дзвонили потерпілій, не довідався, що ту утримують силою, її залякували ножем і змушували вдавати, що все добре.

    Про подію в поліцію та родичам потерпілої повідомили її односельці, які бачили, як та пручалася біля автомобіля і кликала на допомогу. Для встановлення місця знаходження транспортного засобу та затримання правопорушників правоохоронці ввели в дію спеціальну поліцейську операцію «Перехоплення». Тим часом рідні потерпілої встановили з донькою та правопорушником телефонний зв’язок і вмовили чоловіка приїхали до них додому в Ізмаїл для залагодження конфлікту. Там їх і затримав наряд патрульної поліції.

    Обидва правопорушники – місцеві жителі, які мають не одну судимість, до того ж наразі в суді на розгляді відносно них знаходяться обвинувальні акти за скоєння майнових злочинів.

    «За результатами досудового розслідування слідчі поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк», – зазначив т.в.о. заступника начальника Ізмаїльського РВП – начальника слідчого відділу Ігор Мінчев.

    Нагадаємо, правоохоронці затримали одеситку, яка вербувала киянок у сексуальне рабство.
    Теги: Одещина викрадення
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