Любов з кулаками: на Одещинні оголосили підозру двом чоловікам у викраденні 23-річної дівчини

У такий спосіб старший із чоловіків намагався змусити дівчину до спільного проживання

На Одещині жительку Ізмаїльського району неподалік від дому заштовхали в автомобіль та вивезли в посадку 46-річний залицяльник разом зі своїм 26-річним знайомим.

У такий спосіб старший із чоловіків намагався змусити дівчину до спільного проживання, повідомляє ГУНП в Одеській області.

Аби ніхто з людей, які в той момент дзвонили потерпілій, не довідався, що ту утримують силою, її залякували ножем і змушували вдавати, що все добре.

Про подію в поліцію та родичам потерпілої повідомили її односельці, які бачили, як та пручалася біля автомобіля і кликала на допомогу. Для встановлення місця знаходження транспортного засобу та затримання правопорушників правоохоронці ввели в дію спеціальну поліцейську операцію «Перехоплення». Тим часом рідні потерпілої встановили з донькою та правопорушником телефонний зв’язок і вмовили чоловіка приїхали до них додому в Ізмаїл для залагодження конфлікту. Там їх і затримав наряд патрульної поліції.

Обидва правопорушники – місцеві жителі, які мають не одну судимість, до того ж наразі в суді на розгляді відносно них знаходяться обвинувальні акти за скоєння майнових злочинів.

«За результатами досудового розслідування слідчі поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк», – зазначив т.в.о. заступника начальника Ізмаїльського РВП – начальника слідчого відділу Ігор Мінчев.