Леді Гага пообіцяла $500 тис. за повернення її собак

Американська співачка Леді Гага пообіцяла заплатити півмільйона доларів за повернення її собак, які були викрадені кілька днів тому.

Леді Гага написала про це на своїй сторінці в Twitter.

«Мої улюблені собаки Коджі і Густав були викрадені в Голлівуді два дні тому. Моє серце болить, і я молюся, щоб моя сім'я знову стала єдиною завдяки акту милосердя. Я заплачу 500 тисяч доларів за їх безпечне повернення», – написала співачка і вказала електронну пошту, на яку можна надіслати інформацію.

Вона також зізналася в любові до свого помічника Раяна Фішера, якого поранили при викраденні вихованців. Співачка зазначила, що Фішер ризикував своїм життям, і назвала його героєм.

My beloved dogs Koji and Gustav were taken in Hollywood two nights ago. My heart is sick and I am praying my family will be whole again with an act of kindness. I will pay $500,000 for their safe return. Email [email protected] to contact us. pic.twitter.com/3NY9u7Mw2K