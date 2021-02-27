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    Леді Гага пообіцяла $500 тис. за повернення її собак

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    Леді Гага пообіцяла півмільйона доларів за повернення її собак - Леді Гага пообіцяла $500 тис. за повернення її собак
    Леді Гага пообіцяла півмільйона доларів за повернення її собак

    Помічник співачки вигулював вихованців, коли на нього напали двоє темношкірих чоловіків і вкрали двох бульдогів

    Американська співачка Леді Гага пообіцяла заплатити півмільйона доларів за повернення її собак, які були викрадені кілька днів тому.

    Леді Гага написала про це на своїй сторінці в Twitter.

    «Мої улюблені собаки Коджі і Густав були викрадені в Голлівуді два дні тому. Моє серце болить, і я молюся, щоб моя сім'я знову стала єдиною завдяки акту милосердя. Я заплачу 500 тисяч доларів за їх безпечне повернення», – написала співачка і вказала електронну пошту, на яку можна надіслати інформацію.

    Вона також зізналася в любові до свого помічника Раяна Фішера, якого поранили при викраденні вихованців. Співачка зазначила, що Фішер ризикував своїм життям, і назвала його героєм.

    Нагадаємо, у середу, 24 лютого, невідомі чотири рази вистрілили в груди вигульщика собак американської співачки Леді Гаги, 30-річного Райана Фішера. Помічник співачки вигулював вихованців, коли на нього напали двоє темношкірих чоловіків і вкрали двох бульдогів. Їм вдалося втекти з місця злочину.

    В даний час французькі бульдоги – досить популярна і дорога порода. Вони коштують від 1,5 до 3 тисяч доларів, проте ж ціна собаки з хорошим родоводом може досягати і 10 тисяч доларів.

    Теги: викрадення тварини Twitter співачка час
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