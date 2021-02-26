Зі столичного автосалону працівник викрав машину (фото)

Чоловік заздалегідь готувався до викрадення автомобіля

До поліції Києва звернулися представники автосалону на Столичному шосе із повідомленням про викрадення автомобіля. Аби встановити обставин події, оперативний черговий направив на виклик слідчо-оперативну групу територіального підрозділу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Проаналізувавши відео з камер спостереження, виявилося, що до викрадення причетний співробітник закладу, якого нещодавно влаштували на роботу.

«Чоловік дізнався, де зберігався ключ від машини, та заздалегідь купив новий державний номерний знак. Коли інші колеги пішли з роботи, він заволодів автомобілем і втік на «Мерседесі». Завдяки співпраці із поліцейськими Черкаської області та працівниками СТО, де фігурант зупинився відремонтувати магнітолу, чоловіка затримали. Зловмисником виявився неодноразово судимий 33-річний уродженець Черкащини», – розповів слідчий Голосіївського управління поліції Владислав Кузьменко.

Слідчі оголосили чоловіку підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування.

Чоловіку загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.