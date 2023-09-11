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Бракує води та їжі: окупант поскаржився на проблеми у підрозділах (перехоплення)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бракує води та їжі: окупант поскаржився на проблеми у підрозділах (перехоплення)
фото ілюстративне

Окупанти на постах хворі, їм не надається належна медична допомога

Військовослужбовців РФ завозять на позиції без їжі і води. Про це російський окупант поскаржився у розмові своєму знайомому. Перехоплення оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Завозять взагалі без нічого», – сказав окупант.

За його словами, води та їжі у його підрозділі взагалі немає. Також він сказав своєму знайомому, що інші окупанти на постах хворі, їм не надається належна медична допомога.

Триває 565-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, сьогодні вночі російська федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131.  Протиповітряною обороною було знищено 12 ворожих «шахедів». Загалом ворог завдав 10 ракетних та 46 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура

Теги: окупанти Міноборони інфраструктура населення ворог перехоплення

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