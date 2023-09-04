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Примусова паспортизація: Росія вигадала ще один цинічний спосіб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Примусова паспортизація: Росія вигадала ще один цинічний спосіб
фото ілюстративне

Росіяни продовжують систематичний тиск на мешканців тимчасово окупованих територій

Російські загарбники щоразу придумають нові способи для того, щоб змусити українців отримувати російський паспорт. Цього разу громадянам відмовляють у медичному обслуговуванні. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що з 1 вересня у лікарнях на тимчасово окупованій частині Запорізької області українцям, які не мають паспорта РФ та російського медстрахування, відмовляють у медобслуговуванні.

«Таким чином росіяни продовжують систематичний тиск на мешканців тимчасово окупованих територій», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 558-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Теги: росія окупанти війна паспорт

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