Розвідка повідомила, скільки військових Росія зосередила на окупованих територіях

Окупаційний контингент Росії налічує велику кількість танків, бронемашин, артилерійських систем

Генерал-майор Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький взяв участь у дискусії в межах «Ялтинської європейської стратегії». Він повідомив про актуальне становище на нинішньому етапі російсько-української війни.

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Так, за словами Скібіцького, агресор сконцентрував на окупованих територіях України понад 420 тисяч військових – це без урахування Росгвардії, інших силових підрозділів та структур РФ, які забезпечують окупаційну владу.

Крім того, окупаційний контингент Росії налічує велику кількість танків, бронемашин, артилерійських систем, систем залпового вогню та ракетних систем.

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Як зауважив розвідник, агресор наносить удари озброєнням «з конвеєра» – те, що випускається на підприємствах ОПК РФ, одразу йде до війська. Зокрема, це стосується і ракетного озброєння: у серпні Росія завдавала ударів по Україні ракетами, виготовленими у третьому кварталі 2023 року.

Нагадаємо, Росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу «Іскандер» уздовж кордону України. Цим озброєнням окупанти атакують українські міста.

Крім того, росіяни цієї осені продовжать атакувати територію України. При цьому очікуються комбіновані удари.

Також контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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Раніше повідомлялося, що українські захисники просуваються вперед у Донецькій та Запорізькій областях. Аналітики зазначають, що українські сили здійснили підтверджені просування в районі кордону Донецької та Запорізької областей і в західній частині Запорізької області, а також – заявлене просування на південь від Бахмута 9 вересня.