Ніч терору в Одесі: військові показали наслідки (фото, відео)
В Одесі спалахнули пожежі, у кількох будівлях понівечено вікна та балкони, побито автівки
Унаслідок нічного ворожого удару по Одесі уламки ракети влучили у супермаркет Fozzy, там виникла масштабна пожежа.
Про це свідчать фото наслідків атаки, оприлюднені Оперативним командуванням «Південь».
Також рятувальники приборкували пожежу в гуртожитку одного з навчальних закладів Одеси.
Мер міста Геннадій Труханов побував у місцях, постраждалих внаслідок ворожих атак, і поспілкувався з мешканцями Одеси. «Чергова атака росіян. Спалахнуло кілька пожеж, в житлових будинках вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено балкони. Постраждалим надається вся необхідна допомога. Працюємо», – розповів Труханов.
Нагадаємо, у ніч на 14 серпня в Одесі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, у місті працювали сили протиповітряної оборони.
Унаслідок падіння уламків збитих ракет у місті спалахнуло кілька пожеж. Зокрема, в одному з гіпермаркетів міста.
Надійшла інформація про трьох постраждалих.
Відомо, що окупанти тричі атакували Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».
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