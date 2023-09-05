Окупанти перекрили рух Керченським мостом

Причини закриття поки невідомі

Рух автотранспорту Керченським мостом в тимчасово окупованому Криму тимчасово перекрито. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Причини поки невідомі.

Як зазначали в ЗСУ, окупаційна влада тимчасово захопленого Криму змушена часто перекривати рух Керченським містом, щоб не завдати йому максимальної шкоди, чиї конструкції є ненадійними через атаки по ним.

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Водночас, Кремль щосили намагається вберегти Кримський міст від подальших ударів, адже він є важливим для забезпечення окупаційних військ на півдні України. Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів та захисних бонів для запобігання атакам безпілотних надводних транспортних засобів (БПЛА) на Кримський міст. У південній частині мосту це кілька суден, що знаходяться на відстані 160 м один від одного. Вони розташовані в тому самому місці, де 17 липня 2023 року відбулася атака українських БПЛА «Морський малюк».

Нагадаємо, раніше Данілов розповів, як Україна буде звільняти Крим.

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