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Окупанти перекрили рух Керченським мостом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти перекрили рух Керченським мостом
фото ілюстративне

Причини закриття поки невідомі

Рух автотранспорту Керченським мостом в тимчасово окупованому Криму тимчасово перекрито. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Причини поки невідомі.

Як зазначали в ЗСУ, окупаційна влада тимчасово захопленого Криму змушена часто перекривати рух Керченським містом, щоб не завдати йому максимальної шкоди, чиї конструкції є ненадійними через атаки по ним. 

Водночас, Кремль щосили намагається вберегти Кримський міст від подальших ударів, адже він є важливим для забезпечення окупаційних військ на півдні України. Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів та захисних бонів для запобігання атакам безпілотних надводних транспортних засобів (БПЛА) на Кримський міст. У південній частині мосту це кілька суден, що знаходяться на відстані 160 м один від одного. Вони розташовані в тому самому місці, де 17 липня 2023 року відбулася атака українських БПЛА «Морський малюк».

Нагадаємо, раніше Данілов розповів, як Україна буде звільняти Крим.

Також Буданов анонсував нові акції в Криму.

Теги: Крим окупанти війна

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