ЗСУ повідомили, як окупанти намагаються зміцнити оборону на півдні

Росіяни готують третій рубіж оборони на тлі контрнаступу ЗСУ

Російські загарбники на південному напрямку хочуть посилити свою другу та третю лінію оборони бетонними конструкціями та новими окопами. Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, росіяни зрозуміли, що українські захисники прориватимуть їхні лінії оборони, тому кілька місяців вони займалися мінуванням територій на південному напрямку.

«Зараз вони намагаються ущільнити оборону, зокрема, створенням залізобетонних конструкцій, додатково окопатися і глибше укріпитися. Але бачимо і спостерігаємо цю роботу вже на другому рубежі оборони. І третій рубіж уже починає проявляти себе. Тобто вони розуміють, що через деякий час їм знадобиться вже третій», – пояснила Гуменюк.

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Нагадаємо, що раніше Гуменюк розкрила тактику контранступу ЗСУ на півдні.

До слова, 20-21 серпня українські війська досягли значних тактичних успіхів у Роботиному Запорізької області та на схід від нього, продовжуючи контрнаступальні дії на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей.

Як повідомлялося, на Бахмутському напрямку ЗСУ вже звільнили 43 кв. км української землі. Відчутне просування по південному флангу довкола Бахмута.