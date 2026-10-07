WSJ: Україна навчилася збивати російські балістичні ракети без Patriot

Україна почала збивати російську балістику за допомогою радіосигналу

Російсько-український конфлікт дедалі більше зміщується у площину протистояння у сфері радіоелектронної боротьби (РЕБ), де обидві сторони змагаються за перехоплення та глушіння ворожих сигналів. Про це пише «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, Україна та РФ ведуть постійне технологічне протистояння, деактивуючи безпілотники, керовані авіабомби та навіть балістичні ракети за допомогою радіочастот.

Зокрема, журналісти висвітлили роботу елітного українського підрозділу РЕБ «Нічний дозор», який використовує вітчизняну систему Lima від компанії Cascade Systems. Завдяки цій розробці українським фахівцям вдалося збити з курсу та нейтралізувати гіперзвукові ракети «Кинджал» та інші балістичні цілі, підміняючи їхні навігаційні сигнали на відстані до 200 км. За словами військових, комплекс дозволяє знешкоджувати від 70% до 95% виявлених ворожих дронів, хоча іноді створює перешкоди й для власних БпЛА.

Виробництво та масштаби використання засобів РЕБ в Україні зросли в рази: вітчизняні компанії постачають тисячі одиниць обладнання щомісяця. Поряд із цим суттєво змінилася і тактика ворога – росіяни масово впроваджують у свої ракети та дрони китайські антени з керованою діаграмою спрямованості (CRPA), що дозволяють оминати глушіння. Це змушує українських розробників постійно вдосконалювати алгоритми системи Lima для протидії новим модифікаціям.

Хоча РЕБ не здатна повністю замінити класичні системи ППО на кшталт Patriot, вона демонструє високу ефективність і є значно дешевшою у виготовленні та експлуатації. В умовах появи оптоволоконних дронів, штучного інтелекту та лазерних систем зв'язку, радіоелектронне протистояння залишається вирішальним фактором сучасної війни.

Як відомо, міністри оборони країн Європейського Союзу 28 вересня не взяли на себе нових зобов'язань щодо передачі Україні ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

«Що стосується перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов'язань щодо їх надання», – зазначила голова європейської дипломатії Кая Каллас.

До слова, Сполучені Штати не включили ракети-перехоплювачі для систем Patriot до пакета військової допомоги Україні на 400 млн доларів, попри звернення Києва. Водночас Вашингтон розраховує до кінця вересня оформити майже всю передбачену суму.

За даними Reuters, з передбаченого фінансування вже погоджено близько 307 млн доларів. Ще приблизно 93 млн адміністрація президента США Дональда Трампа планує оформити до завершення поточного фінансового року, який у Сполучених Штатах спливає наприкінці вересня.