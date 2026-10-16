Зеленський пояснив, як обмеження Starlink вплинули на фронт

Через проблеми із супутниковим зв'язком українські військові зіткнулися з труднощами у забезпеченні передових позицій

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink негативно позначилися на логістиці українських військових та захисті цивільного населення. За словами глави держави, технологію використовують, зокрема, для доставки продуктів і води бійцям, які тривалий час перебувають на передовій під постійним спостереженням російських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг президента за підсумками переговорів із європейськими лідерами на саміті ЄС у Брюсселі.

Під час спілкування з журналістами Зеленський пояснив, що супутниковий зв'язок відіграє важливу роль у забезпеченні українських підрозділів, особливо на ділянках фронту, де пересування військових і транспорту ускладнене через постійну активність російських дронів.

За словами президента, окремі українські захисники змушені залишатися на своїх позиціях тижнями або навіть місяцями. Увесь цей час противник контролює територію за допомогою безпілотників, що створює додаткові ризики під час доставки необхідних припасів.

За таких умов для забезпечення військовослужбовців використовують безпілотні системи, оснащені терміналами Starlink. Зокрема, вони допомагають доставляти на передові позиції їжу та питну воду.

Зеленський наголосив, що під час виконання таких завдань безпілотники мають рухатися на високій швидкості. Це пов'язано з необхідністю працювати в умовах постійної загрози з боку російських дронів.

Саме тому стабільний супутниковий зв'язок має значення не лише для комунікації між підрозділами, а й для виконання логістичних завдань.

Коментуючи наслідки обмежень Starlink, президент зазначив, що вони позначилися на двох важливих напрямах роботи Сил оборони. «Відключали логістику і відключали захист цивільного населення. Тому це дуже неприємно», – заявив Зеленський.

Під час цього ж брифінгу Зеленський розповів про переговори з європейськими партнерами щодо посилення української бойової авіації. Зокрема, Україна очікує отримати додаткові винищувачі F-16 від Бельгії до кінця 2026 року. За словами президента, це питання обговорювали під час зустрічей із бельгійською стороною.

Глава держави не назвав кількості літаків, які планують передати Україні, однак наголосив на важливості подальшого посилення можливостей української авіації. Окремо Зеленський звернув увагу на використання винищувачів F-16 для протидії російським повітряним атакам.

За його словами, українські пілоти вже застосовують ці літаки для знищення швидкісних реактивних безпілотників типу шахед. Президент позитивно оцінив результати роботи льотчиків, які виконують відповідні завдання.

Нагадаємо, 16 жовтня президент України Володимир Зеленський уперше зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі. За словами угорського прем'єра, під час переговорів сторони обговорили права угорської національної меншини на Закарпатті, виконання домовленостей у сфері освіти та перспективи політичної й економічної співпраці між двома державами.

Також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про підготовку 22-го пакета санкцій проти Росії. Вона наголосила, що Євросоюз не скасує чинних обмежень, доки РФ не припинить війну проти України. Крім того, фон дер Ляєн заявила, що ЄС підтримав ініціативу президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я, однак Росія продовжила атаки.