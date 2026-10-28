Зеленський прибув на переговори до Нідерландів

Президент України зустрінеться з прем’єр-міністром Робом Єттеном, представниками бізнесу та матиме аудієнцію у короля Віллема-Александра

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів із робочою командою для переговорів із прем’єр-міністром Робом Єттеном. Сторони планують обговорити оборонну та економічну співпрацю, посилення української протиповітряної оборони й подальшу підтримку України. Про це повідомляє «Главком» з посилання мна заяву українського лідера.

«Зміцнюємо наше партнерство й працюємо для більшого захисту України. Будемо говорити про оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України», – написав Зеленський.

🇺🇦 🇳🇱Зеленський прибув у Нідерланди для зустрічі з прем’єр-міністром Робом Єттеном Також запланована зустріч і з представниками українського та нідерландського бізнесу, аудієнція у Короля Нідерландів Віллема-Александра. https://t.co/5orhR6JrNi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 28, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

За словами президента, на сьогодні також запланована зустріч із представниками українського та нідерландського бізнесу. Крім того, Зеленський матиме аудієнцію у короля Нідерландів Віллема-Александра.

Глава держави подякував Нідерландам за підтримку України та наголосив на важливості спільних зусиль для захисту життя й зміцнення безпеки.

«Вдячний, що Нідерланди підтримують Україну й відстоюють захист життя. Працюємо разом, щоб посилювати спільну безпеку», – зазначив президент.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що після телефонної розмови президента Фінляндії Александера Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з російським диктатором Володимиром Путіним з’явилося відчуття, що Москва серйозно налаштована на участь у запланованій тристоронній зустрічі в Абу-Дабі. За словами глави держави, переговори технічних груп мають відбутися в листопаді.