Зеленський прибув на переговори до Нідерландів
Президент України зустрінеться з прем’єр-міністром Робом Єттеном, представниками бізнесу та матиме аудієнцію у короля Віллема-Александра
Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів із робочою командою для переговорів із прем’єр-міністром Робом Єттеном. Сторони планують обговорити оборонну та економічну співпрацю, посилення української протиповітряної оборони й подальшу підтримку України. Про це повідомляє «Главком» з посилання мна заяву українського лідера.
«Зміцнюємо наше партнерство й працюємо для більшого захисту України. Будемо говорити про оборонну та економічну співпрацю, посилення української ППО та нові кроки на підтримку України», – написав Зеленський.
За словами президента, на сьогодні також запланована зустріч із представниками українського та нідерландського бізнесу. Крім того, Зеленський матиме аудієнцію у короля Нідерландів Віллема-Александра.
Глава держави подякував Нідерландам за підтримку України та наголосив на важливості спільних зусиль для захисту життя й зміцнення безпеки.
«Вдячний, що Нідерланди підтримують Україну й відстоюють захист життя. Працюємо разом, щоб посилювати спільну безпеку», – зазначив президент.
Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський заявив, що після телефонної розмови президента Фінляндії Александера Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з російським диктатором Володимиром Путіним з’явилося відчуття, що Москва серйозно налаштована на участь у запланованій тристоронній зустрічі в Абу-Дабі. За словами глави держави, переговори технічних груп мають відбутися в листопаді.
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