«Ми близькі як ніколи»: Трамп висловився про завершення війни в Україні

Дональд Трамп не планує посилювати санкції проти Росії, оскільки вважає, що Вашингтон і Москва наблизилися до угоди щодо України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Москва наблизилися до домовленостей щодо завершення війни в Україні, та висловив сподівання на врегулювання конфлікту найближчим часом. Американський лідер також пояснив небажання посилювати санкції проти Росії перспективою укладення угоди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Білого дому.

Дональд Трамп під час зустрічі з представниками адміністрації США в Білому домі. скриншот трансляції Білого дому

США відновлюють переговорний процес

Заява пролунала на тлі активізації дипломатичних контактів між Вашингтоном і Москвою. 21 жовтня спеціальний представник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Після переговорів українська сторона отримала сигнал про готовність Росії підтримати тристоронню зустріч на рівні переговорних команд України, США та РФ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона пропонує провести переговори якнайшвидше, а Київ підтримує цю ініціативу. Водночас конкретної дати зустрічі поки немає. Про це глава держави розповів у заяві, яку «Главком» висвітлив у матеріалі про можливу тристоронню зустріч України, США та Росії.

Переговори відбуваються після кількох раундів контактів між українськими, американськими та європейськими представниками. Напередодні Зеленський заявляв, що Україна разом із партнерами підготувала пропозиції для досягнення миру, які американська сторона мала передати Росії. Київ також пропонував припинити удари по енергетичній інфраструктурі за умови взаємних кроків Москви. Однак Росія продовжила атакувати українські об’єкти, про що йшлося в попередній заяві Зеленського щодо наступного кроку в переговорах із РФ.

Що Трамп говорив раніше

20 жовтня Трамп закликав Україну укласти угоду для завершення війни. Його заяви пролунали на тлі підготовки нових дипломатичних контактів і тиску Вашингтона на Київ щодо переговорного процесу.

Водночас повідомлень про досягнення остаточної мирної домовленості немає. Сторони ще мають узгодити формат і дату наступної зустрічі. Сам факт готовності до переговорів не свідчить про погодження умов завершення бойових дій.

Трамп не хоче посилювати санкції проти Росії

Американський президент пояснив, що наразі не хоче посилювати економічний тиск на Москву, аби не зірвати переговори щодо завершення війни. Трамп залишив за собою можливість запровадити додаткові обмеження пізніше, якщо домовленостей не вдасться досягти. Раніше він заявляв, що не хоче своїми діями «нерозумно відштовхнути Росію від переговорного столу».

Нагадаємо, 21 жовтня президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до тристоронніх переговорів зі США та Росією, однак зазначив, що дату зустрічі ще не погоджено. Раніше адміністрація Трампа анонсувала зміну формату переговорів щодо України – спочатку Вашингтон планує провести тристоронні консультації, а згодом залучити до процесу інші країни.