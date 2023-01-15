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Не лише танки. Британія передасть Україні ще партію важливого озброєння

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Не лише танки. Британія передасть Україні ще партію важливого озброєння
Україна отримає близько 30 великих самохідних гармат AS-90
фото з відкритих джерел

У понеділок міністр оборони Великої Британії має презентувати у парламенті країни деталі нового пакета військової допомоги Україні

Окрім сучасних танків Challenger 2, Велика Британія незабаром передасть Україні три десятки самохідних гаубиць AS-90. Про це заявили в уряді Британії.

Зазначається, що передача Україні танків – це «початок переходу британської підтримки на новий рівень».

«Підрозділ із 14 танків Challenger 2 протягом наступних тижнів прибуде до країни... Очікується, що за ним слідом надійдуть близько 30 великих самохідних гармат AS-90», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже в понеділок міністр оборони Великої Британії має презентувати у парламенті країни деталі нового пакета військової допомоги Україні.

«Сполучене Королівство найближчими днями розпочне навчати військовослужбовців Збройних сил України використовувати танки й гаубиці», – додали в уряді.

«Представники органів безпеки та оборони Великої Британії переконані у відкритті вікна можливостей, оскільки Росія перебуває у слабкій позиції через проблеми з постачанням та моральним занепадом. Тому прем’єр-міністр заохочує союзників якомога швидше надати заплановану на цей рік допомогу, аби вони мала максимальний вплив», – наголошується в заяві британського уряду.

Нагадаємо, Британія передасть Україні ескадрилью танків. Загалом країна планує поставити Києву 12 бойових танків Challenger 2.

Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британія розробляє механізм передачі Україні танків для боротьби з російською агресією. Таке доручення британський прем'єр-міністр Ріші Сунак дав міністру оборони Бену Уоллесу.

До того ж раніше Сунак закликав ігнорувати пропозиції РФ щодо припинення вогню.

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Теги: війна Велика Британія Україна озброєння

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