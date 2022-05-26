Британія про допомогу Україні: прибрати ногу з педалі газу не можна

На російську агресію потрібно відповідати лише силою, заявила Ліз Трасс

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає небезпечними спроби «умиротворення» російського лідера. Про це сказано у пресрелізі Форін-офісу напередодні її поїздки до Боснії та Герцеговини у четвер.

«Російську агресію не можна умиротворити. На неї необхідно відповідати силою. Ми повинні бути непохитними у забезпеченні перемоги України військовою допомогою та санкціями. Тепер ми вже не можемо прибрати ногу з педалі газу», – заявила Ліз Трасс.

У своєму сьогоднішньому виступі вона збирається вимагати збільшення постачання зброї Україні та посилення санкцій проти Росії.

На думку Трасс, не можна допустити жодного відкату назад від мети гарантувати поразку Росії у її війні проти України.

«Ми не повинні дозволити, щоб в Україні розвинувся затяжний і все більш болісний конфлікт», – вважає очільниця МЗС Великої Британії.

Заходу, за її словами, слід зробити висновки з недавньої історії, коли Путін, отримавши від Заходу різні поступки, після цього нападав на Грузію, Крим та Донбас.

Ця заява Трасс пролунала після того, як на форумі в Давосі та в колонках низки ЗМІ прозвучали пропозиції поступитися Росії частиною української території, щоб якнайшвидше закінчити війну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не віддасть своїх територій і дорікнув партнерам у тому, що в будь-якій ситуації знайдеться хтось, хто за будь-якої поведінки Росії запропонує «враховувати її інтереси».

Країни ЄС досі не можуть домовитися про нові санкції щодо Росії, оскільки шостий пакет потребує одностайної підтримки всіх 27 членів.

Як повідомлялося, Велика Британія не планує знімати санкції з Російської Федерації в обмін на розблокування українських портів з зерном