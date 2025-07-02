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Британська медсестра-вбивця: арештовано екскерівників лікарні, де вона працювала

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Британська медсестра-вбивця: арештовано екскерівників лікарні, де вона працювала
Люсі Летбі, яку визнали винною у вбивстві немовлят
фото з відкритих джерел

Поліція повідомила, що арешти відбулися у межах розслідування так званого «корпоративного вбивства», відкритого у 2023 році

Троє колишніх членів керівництва лікарні графині Честер, розташованої на північному заході Англії, були заарештовані у зв’язку зі справою медсестри Люсі Летбі, яку суд визнав винною у вбивстві семи новонароджених і замаху на життя ще сімох немовлят. Як повідомляє BBC, арешти відбулися у понеділок, 30 червня, і поліція підозрює затриманих у службовій недбалості, яка призвела до летальних наслідків, інформує «Главком».

Поліція повідомила, що арешти відбулися у межах розслідування так званого «корпоративного вбивства», відкритого у 2023 році – йдеться про можливу відповідальність керівництва лікарні за загибель немовлят. Після допиту всіх трьох колишніх керівників звільнили під заставу.

Сама Люсі Летбі, 35-річна уродженка Херефорда, яка була визнана винною у серпні 2023 року, відбуває 15 довічних термінів без права на умовно-дострокове звільнення.

Нагадаємо, злочини були скоєні в неонатальному відділенні лікарні у 2015-2016 роках, саме в період, коли ці особи обіймали адміністративні посади. Люсі Летбі протягом року вдавалася до обману, зловживаючи довірою та вразливістю новонароджених пацієнтів і їхніх родин. Присяжні Манчестерського королівського суду визнали її винною у вбивствах дітей, включно з двома трійнятами. 

Прокурор Паскаль Джонс наголосив, що Летбі маскувала своє зловісне зацікавлення під співчуття, чим завдала невиправної шкоди постраждалим родинам. Деякі з немовлят, які вижили після її нападів, досі мають тяжкі наслідки для здоров’я.

Прокурор назвав дії Летбі «абсолютною зрадою довіри», покладеної на неї як на медичного працівника.

Родини загиблих висловили вдячність присяжним, які змушені були вислухати всі моторошні подробиці протягом 145 днів судового процесу. У заяві, зачитаній поза межами суду, вони подякували кожному, хто сприяв встановленню правди, і визнали слухання справжнім випробуванням для всіх учасників.

Хоча остаточні мотиви Летбі залишаються незрозумілими, характер і масштаб її дій вказують на ретельну підготовку.

Слідство встановило, що вона навмисно шкодила немовлятам: вводила повітря в кровоносну систему, нагнітала повітря або молоко в шлунок через назогастральні трубки, а також додавала інсулін до внутрішньовенного живлення. Окрім цього, вона втручалася в роботу дихальних трубок.

Після винесення вироку британський уряд оголосив про початок незалежного розслідування всіх обставин, пов’язаних із трагедією в лікарні. Міністр охорони здоров’я Стів Барклай заявив, що слідство має дати відповіді на всі запитання, які турбують постраждалі родини, і дозволить їм взяти участь у формуванні його обсягу.

Під час першого арешту Летбі у 2018 році поліція виявила в її будинку записку, яка, як вважають, є свідченням вини. На ній, написаній зеленим маркером на липкому папірці, йдеться: «Я не заслуговую на життя. Я вбила їх навмисно, бо була недостатньо хорошою, щоб піклуватися про них. Я жахлива зла людина. Я – зло. Я зробила це».

Нагадаємо, у Бельгії пожежна служба отримала виклик про пожежу, що сталася в одній з квартир у будинку місцевого священника. Ця будівля належить місцевому церковному старості, але була орендована муніципалітетом для розміщення біженців з України.

Тіло вбитої жінки знайшли на місці пожежі, її дочка невдовзі померла у реанімації. Обидві жертви загинули від ножових поранень. За висновком експерта з пожежної безпеки, приміщення зайнялося в результаті підпалу.

Згодом у Бельгії прокуратура поширила інформацію про перші результати розслідування вбивства у місті Хаасроде двох українок – 46-річної жінки та її шестирічної доньки. У вбивстві й підпалі приміщення зізнався 16-річний син жертви.

Теги: вбивство Велика Британія слідство

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