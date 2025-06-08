16-річний українець зізнався у вбивстві своєї матері та сестри в Бельгії
Підліток завдав матері та сестрі ножових поранень, а потім здійснив підпал квартири
У Бельгії прокуратура поширила інформацію про перші результати розслідування вбивства у місті Хаасроде двох українок – 46-річної жінки та її шестирічної доньки. У вбивстві й підпалі приміщення зізнався 16-річний син жертви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на бельгійське видання VRT.
За інформацією слідства, підліток завдав матері та сестрі ножових поранень, а потім здійснив підпал квартири. На момент пожежі він перебував у школі.
«Син зізнався, що поранив ножем матір та сестру, а потім влаштував пожежу. Про це повідомляє прокуратура Лювена», – йдеться у повідомленні.
На цей час не повідомляється про мотиви злочину. Підліток постане перед судом у справах неповнолітніх.
Нагадаємо, у Бельгії пожежна служба отримала виклик про пожежу, що сталася в одній з квартир у будинку місцевого священника. Ця будівля належить місцевому церковному старості, але була орендована муніципалітетом для розміщення біженців з України.
Тіло вбитої жінки знайшли на місці пожежі, її дочка невдовзі померла у реанімації. Обидві жертви загинули від ножових поранень. За висновком експерта з пожежної безпеки, приміщення зайнялося в результаті підпалу.
16-річний син на момент пожежі нібито перебував у школі. Спочатку його взяли під опіку, пізніше він зізнався у подвійному вбивстві.
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