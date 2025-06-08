Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

16-річний українець зізнався у вбивстві своєї матері та сестри в Бельгії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
16-річний українець зізнався у вбивстві своєї матері та сестри в Бельгії
Будівля, де жила сім’я, належить місцевому священнику, але була орендована муніципалітетом для розміщення біженців з України
фото: VRT

Підліток завдав матері та сестрі ножових поранень, а потім здійснив підпал квартири

У Бельгії прокуратура поширила інформацію про перші результати розслідування вбивства у місті Хаасроде двох українок – 46-річної жінки та її шестирічної доньки. У вбивстві й підпалі приміщення зізнався 16-річний син жертви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на бельгійське видання VRT.

За інформацією слідства, підліток завдав матері та сестрі ножових поранень, а потім здійснив підпал квартири. На момент пожежі він перебував у школі.

«Син зізнався, що поранив ножем матір та сестру, а потім влаштував пожежу. Про це повідомляє прокуратура Лювена», – йдеться у повідомленні.

На цей час не повідомляється про мотиви злочину. Підліток постане перед судом у справах неповнолітніх.

Нагадаємо, у Бельгії пожежна служба отримала виклик про пожежу, що сталася в одній з квартир у будинку місцевого священника. Ця будівля належить місцевому церковному старості, але була орендована муніципалітетом для розміщення біженців з України.

Тіло вбитої жінки знайшли на місці пожежі, її дочка невдовзі померла у реанімації. Обидві жертви загинули від ножових поранень. За висновком експерта з пожежної безпеки, приміщення зайнялося в результаті підпалу.

16-річний син на момент пожежі нібито перебував у школі. Спочатку його взяли під опіку, пізніше він зізнався у подвійному вбивстві.

Читайте також:

Теги: вбивство Бельгія українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дієго Сімеоне, як головний тренер «Атлетіко», виграв дві Ліги Європи, два чемпіонати Іспанії, два Суперкубки УЄФА
Видатний футбольний тренер з дружиною стали свідками вбивства Портнова
24 травня, 09:45
Наразі проводяться слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин та причетних до скоєння злочину осіб
Окупанти розстріляли двох військовополонених на Покровському напрямку
23 травня, 16:16
Посол Ізраїлю при Організації Об’єднаних Націй Денні Данон назвав інцидент «збоченим актом антисемітського тероризму»
Невідомі вбили двох співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні. Трамп відреагував
22 травня, 09:20
Тіло вбитого Портнова біля машини
Було п'ять чи шість пострілів. El Mundo розкрив подробиці вбивства Портнова
22 травня, 00:44
Андрія Портнова було застрелено біля Мадрида 21 травня
Хто замовив убивство Андрія Портнова? Штучний інтелект висунув версії
21 травня, 19:40
Політик був за кермом Mercedes, коли почалася стрілянина
Вбивство Портнова у передмісті Мадрида: зʼявилися нові деталі
21 травня, 13:13
Згідно з вироком суду, жінка частково визнала провину
На Закарпатті засуджено подружжя, яке закувало сина в ланцюг і підпалило
20 травня, 18:36
Жінка 18 разів вдарила свого чоловіка качалкою по голові, що призвело до смерті потерпілого
Суд виніс вирок жінці, яка вбила качалкою свого 82-річного чоловіка
15 травня, 13:39
Мексиканська влада пообіцяла знайти винних у вбивстві кандидатки та її прихильників
У Мексиці в прямому ефірі вбито кандидатку в мери, яка проводила зустріч з виборцями
13 травня, 08:24

Суспільство

Відомий політолог заявив про отруєння і натякнув на тих, хто може бути причетним
Відомий політолог заявив про отруєння і натякнув на тих, хто може бути причетним
16-річний українець зізнався у вбивстві своєї матері та сестри в Бельгії
16-річний українець зізнався у вбивстві своєї матері та сестри в Бельгії
Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон, але є нюанс
Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон, але є нюанс
Зник безвісти поблизу Авдіївки. Згадаймо Юрія Шимківа
Зник безвісти поблизу Авдіївки. Згадаймо Юрія Шимківа
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 8 червня
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 8 червня
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
239K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 червня: ситуація на фронті
140K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 червня 2025
28K
Трійця 2025 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
25K
Новий президент Польщі зробив неочікувану заяву щодо вступу України в ЄС
18K
Полонений командир корабля здивував причиною, через яку вирішив воювати у піхоті

Новини

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua