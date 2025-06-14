Куди сходити у Києві 16-22 червня: дайджест культурних подій

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра запрошує на прем'єру вистави «Легенди Києва»

Протягом тижня, із 16 до 22 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра пропонує переглянути комедію «Жіноча логіка», а Київський академічний театр «Колесо» запрошує переглянути мексиканську комедію «Два аромати троянди». Для тих, хто любить гуляти містом, Музей гетьманства пропонує пішохідну екскурсію В.О. Панченка «Стежками козацького Подолу». Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе у м. Києві пропонує відвідати персональну виставку живопису Андрія Кулагіна.

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 16-22 червня:

Зміст

Музеї

18 червня – публічне інтерв’ю з представниками Державної архівної служби «Навіщо Україні єдиний архів війни і як його створити»;

до 20 липня – виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4.0»

Виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції» відбудеться в МВЦ Музею історії міста Києва, і є ілюстрацією продовження тривалої та ґрунтовної роботи з дослідження, популяризації та збереження українського авангардного мистецтва. Музей авангарду стрімко розвивається, а колекція невпинно поповнюється новими надходженнями – лише за останні кілька місяців додалось 30 робіт, з яких 20 були подаровані меценатами та партнерами. Серед них є твори, що охоплюють витоки авангарду, і творчість митців «передавангарду», і «класичний авангард», і розвиток українського авангардизму у ХХ–ХХІ століттях.

Також на виставці будуть представлені роботи таких українських художників – Миколи Кричевського, Алли Горської, Опанаса Заливахи, Ганни Старицької, Наума Соболя, Анатолія Тартаковського, Макса Вітика, Володимира Буднікова, Ангеліни Гафинець, Миколи Новікова, Любомира Медведя, Владислава Мамсікова.

Коли: до 20 липня, Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7, 1-й поверх.

Виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки»

Масштабний виставковий проєкт «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки» покликаний показати розвиток міської гастрономічної культури – від часів Київської Русі до сьогодення.

Які смакові уподобання мали кияни княжої доби? Чим частували гостей козацькі старшини? Якими були правила етикету у вишуканому товаристві Києва ХІХ ст.? На яких харчах доводилося виживати містянам у буремні роки ХХ ст. і через що пройти у період сумнівних соціально-політичних експериментів радянського часу? Якою є сучасна українська кухня та які гастрономічні принади нам вдалося зберегти до сьогодні?

Відповіді на ці питання можна дізнатися, відвідавши виставку. А кіностудія Film.ua спеціально для цієї події відтворила та зафільмувала п'ять відеорецептів страв, що ілюструють різні історичні епохи.

Коли: до 20 липня, ср-нд, 12:00-19:00

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вул. Б. Хмельницького, 7, 3 поверх.

20–22 червня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

21 червня – тематичний захід «Історичні вправи в Домі Грушевських»;

21 червня – до 125-річчя від дня народження Катерини Грушевської тематичний захід «Золота Кулюня»;

до 30 червня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

до 30 грудня – виставка «Cвої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

до 22 червня – персональна виставка художниці Лідії Селянко;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 17 червня – виставка акварелей Петра Юрченка з приватної колекції Василя Перевальського;

до 30 червня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 червня – виставка «Українські обличчя зони».

21 червня – вечірка «Чарльстон до світанку»;

до 30 червня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

до 22 червня – виставка «White Shadow – Біла Тінь: Художній світ вистави».

20 червня – лекція «Павло Мазюкевич: громадський діяч своєї епохи»;

21 червня – лекція мистецтвознавиці Катерини Липи з циклу «Ампір і класицизм»;

до 30 червня – виставка Tempo Primo.

21 червня – виставка Андрія Черненка.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

22 червня – арттерапія для людей з інвалідністю «Вчимося малювати і не тільки».

16–30 червня – персональна виставка живопису Андрія Кулагіна.

19 червня – відкриття виставки текстильної скульптури Ольги Радіонової (виставка триватиме до 27 липня);

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори Івана Тарасовича Гончара з колекції НМДМУ;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ;

до 31 серпня – виставка «Живопис другої пол. ХХ – ХХІ ст. з колекції НМДМУ».

Виставка «Ремесла, що живуть»

Виставкова експозиція презентує близько 150 творів ІІ половини ХІХ – поч. ХХІ ст. з колекції музею. Серед них є справжні музейні раритети, привезені з експедицій ще з часів формування музейної колекції на чолі з її фундаторами Миколою Біляшівським та Данилом Щербаківським, а потім збережені поколіннями музейників.

Виставка експонує музейні пам’ятки, які належать до світової спадщини ЮНЕСКО та визнанні надбанням людства. Це твори петриківського декоративного розпису, предмети з кримськотатарським орнаментом «Орьнек», писанки (лівобережна і правобережна Україна) та вироби Косівської мальованої кераміки.

Серед представлених авторів – видатні українські митці: Тетяна Пата, Володимир Глущенко, Марфа Тимченко, Надія Білокінь, Віра Павленко, Ганна Павленко-Черниченко, Надія Бабенко, Василь Карась, Гаврило Пошивайло, Паулина Цвілик та багато інших.

Коли: до 29 червня, ср-нд, 12:00-19:00

Місце проведення: Національний музей декоративного мистецтва України, вул. Лаврська, 9, корпус 2.

21 червня – пішохідна екскурсія В.О. Панченка «Стежками козацького Подолу»;

12–22 червня – виставка живопису Оксани Дашивець «Літо, за яким сумую»;

протягом червня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» – «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

до 30 червня – виставка сценографії Людмили Нагорної;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 18 червня – персональна виставка «Танок води і світла» Олени Хохрякової.

18 червня – майстер-клас «Майстерня купальських пісень»;

18 червня – 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

21 червня – 6 липня – виставка традиційних українських народних строїв із приватної колекції Марини Баталової «Пам’ять серця»;

до 22 червня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

22 червня – 5 липня – друга підсумкова виставка «Творчість та смак поколінь» проєкту «Мозаїка спадщини України».

21 червня – показ фільму про Чорнобильську зону відчуження «Подорож пекельною рікою», про участь Ліни Костенко в гуманітарних пошуково-рятівних експедиціях.

Продовження виставок:

«Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII-XVIII ст;

«Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

«Дух Шевченка нас гартує», присвяченої 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 18 червня – виставка фоторобіт Оксани Чорної, офіцера служби зв’язків із громадськістю 53-ї окремої механізованої бригади імені Князя Володимира Мономаха «Наші будні бойові»;

до 20 червня – фотовиставка «Дитинство засмучене війною» (у межах проєкту «Ми діти твої, Україно»);

до 20 червня – виставка дитячих робіт «Мрії дитинства» (до Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України).

до 30 червня – виставка «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»;

до 6 липня – виставка живопису «Цвіт київських кантів» Валентини Давиденко;

22 червня – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу».

Концерти спільно з Національною філармонією України:

20 червня – «Сонячна Сардинія»;

21 червня – «Ой, заграйте, музиченьки»;

щовівторка та щочетверга – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

щосуботи – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

20 червня – лекція Г. Кокоріної «Мистецтво костюму: від бароко до модерну» в межах виставки «Віч-на-віч з Миколою Ґе»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Виставка «Золтан Мичка. Лінія наступності»

Проєкт «Золтан Мичка. Лінія наступності» представляє творчість відомого закарпатського митця, народного художника України, художника унікального обдарування, творчість якого позначена колірною експресією, тонким мистецьким смаком, філософськими роздумами та неймовірною свободою пластичного висловлювання.

Громадський і культурний діяч, засновник і очільник Мукачівської картинної галереї, ініціатор і організатор численних українських та міжнародних пленерів, здібний учень і водночас талановитий учитель, щирий на спілкування, Золтан Мичка був центром тяжіння різних поколінь, своєрідним містком між традиційним надбанням і сучасними інноваціями. Упродовж усього життя митець неухильно дотримувався свого життєвого кредо: «Мистецтво – еліксир, зброя, якою ми служимо майбутньому, виражаючи свої почуття, думки і переживання, формуючи долю наступних поколінь».

Понад вісімдесят живописних робіт різних років із колекції родини митця, Національного музею «Київська картинна галерея» та приватних зібрань дають уявлення про різнобічну мистецьку палітру художника впродовж його 45-річного творчого сходження. Поряд із творами Мички в експозиції представлено роботи попередників, вчителів, друзів, а також художників молодшої генерації, однодумців, учнів.

Коли: до 22 червня, з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок. Каса працює до 17:20 (до 18:20 у вівторок).

Місце проведення: Нацiональний музей «Київська картинна галерея», вул. Терещенківська, 9.

18 червня – вулична екскурсія «Міфи Подолу з чаєм по-знахарські»;

19 червня – екскурсія-квест для школярів різних вікових груп «У пошуках таємничого рецепту»;

до 30 червня – оглядові екскурсії музеєм.

21 червня – лекція «Теос/Ерос. Сакральне та тілесне в образі Святого Себастьяна» (розповідає Павло Золотуха);

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

щонеділі – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;

щонеділі – читай-дворик (авторські читання, розмови, артмайстерні. Для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку);

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

18 червня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь». Кураторська екскурсія виставкою «Ода механіці та стану гри»;

16–20 червня – виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ»;

16–20 червня – науково-історична виставка «Угорські винахідники» за підтримки Посольства Угорщини в Україні;

16–20 червня – виставка «Ода механіці та стану гри» спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського;

16–20 червня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел. (044) 204-85-17.

Театри

17 червня – вистава «VIÑO», фізичний театр;

19 червня – комедія «Жіноча логіка»;

20 червня – бувальщини «Легенди Києва»;

21 червня – пікантна комедія «Ідеальна пара»;

21 червня – постскриптум «Чорний дрізд»;

22 червня – трагікомедія про вареники та 90-ті «Сімейний альбом / Album di Famiglia»;

22 червня – гостра сатира «Віддайте тіло».

Вистава «Легенди Києва»

Слово «легенда» походить від латинського legenda і означає – те, що потрібно читати. Вистава для сімейного перегляду «Легенди Києва» від Театру на лівому березі Дніпра – це те, що потрібно побачити та відчути! Наповнена любов’ю до рідного міста, історичними фактами та фантастичними вигадками – історія, яка поєднає новими зв’язками знайомі місця та імена. Вистава, яка оживить історичні постаті та влаштує захопливу екскурсію крізь часи.

Вистава створюється за грантом Президента України молодим діячам у галузі театрального мистецтва за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Коли: 20 червня, 18:00

Місце проведення: Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр. Броварський, 25 (м. Лівобережна).

21 червня – вистава «Троє поросят», віршована комедія;

22 червня – вистава «Котик та Півник», весела казка про дружбу.

Дитячий простір «У світі казок»:

18 червня – вистава «Місто за шпалерами», наукова пригода;

21 червня – вистава «Дюймовочка», казка диваків.

17 червня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

17 червня – вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки»;

18 червня – мексиканська комедія «Два аромати троянди»;

19 та 20 червня – спільний проєкт театру «Колесо» і Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша – лірична комедія «Надвечір’я з рок-н-ролом»;

19 та 20 червня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

21 та 22 червня – городська байка з піснями танцями та цимісом «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

21 та 22 червня – романтичний трилер «Double Double або Загадкова пастка».

19 червня – балети на одну дію «Далеко по сусідству» та «Історії у стилі Танго»;

20 червня – балет на дві дії «Білосніжка та семеро гномів»;

20 червня – комічна опера на дві дії «Viva la Mamma» (Нехай живе мама!), або «Театральні порядки та безлад»;

21 червня – мюзикл-казка на дві дії «Як козаки змія приборкували»;

21 червня – концерт артистів хору «Магія Мішеля Леграна»;

22 червня – балет на дві дії «Коппелія. Нова історія ляльки».

17 червня – подружні баталії без антракту «Зашнурована пара»;

17 червня – не детектив на одну дію «Ідеальне вбивство»;

18 червня – подорож «Жага моря»;

18 червня – драма «Ліки для Ліки»;

19, 20 червня – драма «Патетична соната», прем’єра;

20 червня – психологічна гра «Метод Ґронхольма»;

21 червня – екскурсія «За лаштунками Молодого»;

21 червня – пластично-драматичний епос «Праматері степів», прем’єра;

21 червня – комедія «Симулянти»;

22 червня – драма «Небезпечні зв’язки».

18–21 червня – мюзикл «Чикаго»;

22 червня – комічна кантата «Кавова кантата» (фойє).

19 червня – театральне дійство за листами, щоденниками та творами Лесі Українки «Твій хтось»;

20 червня – комедійний соціальний мюзикл «Мистецтво домовлятися»;

21 червня – казка для сімейного перегляду «Пеппі»;

22 червня – філософський трилер «Море-океан», розіграний комедійними персонажами.

Вистава «Таємниця Шопена»

У театрі «Сузір'я» відбудеться вистава «Таємниця Шопена» в Києві, за мотивами книги Е.-Е. Шмітта. Це історія про те, як писати і як слухати, як грати музику і відчувати світ, як жити і говорити, щоб тебе почули. Це автобіографічна вистава про мелодії, які оточують нас довкола. Про радість дрібниць і важливість простих речей. Він прийшов до неї навчитися музиці, а вона розкрила йому таємницю щастя.

Коли: 19 червня, 18:00

Місце проведення: Театр «Сузір’я», вул. Ярославів Вал, 14Б.

Бібліотеки

16 червня – перегляди фільмів мовою оригіналу;

17 червня – семінар «Застосування штучного інтелекту в бібліотеках у контексті цифрової трансформації суспільства». Онлайн-зустріч;

18 червня – презентація книжки Кирила Степанця «Нивки. Історія масиву та спогади мешканців»;

19 червня – «Шлях до себе: методики самодопомоги»;

щопонеділка о 17:30 – мовний клуб «НУМО». Заняття з української мови онлайн і офлайн, проводить Ангеліна Олійник;

щочетверга – творче коло психосоціальної підтримки Тані Срібної «Жіноче коло»;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;

щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».

18 червня – стрим-бесіда з Ксенією Ланчик «Голос душі: про внутрішню силу та сенси»;

20–30 червня – книжкова виставка До Дня Конституції України «Сила закону – сила держави!»;

20–30 червня – книжкова виставка «Конституція України – символ незалежності та демократії»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – рубрика #ЛітературнийКалендар;

щовівторка – рубрика #ЧитаємоУкраїнською;

щоп’ятниці – курс «Курс німецької мови. Початковий рівень».

16 червня – відкриття всеукраїнської виставки декоративно-прикладного мистецтва «Де б я не була, не забуду дім». Кураторка – Світлана Філаткіна;

16–22 червня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту»;

17 червня – комп’ютерні курси для людей старшого віку (за попереднім записом);

19 червня – творча зустріч із письменником Василем Красом;

20 червня – казкотерапія. Трансформаційна гра. Кризи та ініціації: сімейні та особистісні (індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою).

16 червня – мовна практика у speaking club «Мовознайка»;

17 червня – презентація новинок бібліотеки «Читаємо завжди, читаємо скрізь»;

21 червня – віршована казка у форум-театрі письменника П. Браницького «Піноккіо».

19 червня – народознавча година в межах клубу позитивного спілкування друзів «Червона калинонька», «Хай Трійця Свята в любові єднає».

18 червня – літературна година «Максим Рильський: майстер поетичного слова».

16–22 червня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії»;

17 червня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

19 червня – перегляд художнього фільму у кінозалі.

18 червня – «Зустрічі творчих людей» – можливість поділитися своєю творчістю в колі однодумців.

18 червня – зустріч літературної вітальні ОППіР;

20 червня – зустріч-бесіда з видавництвом «ХТО ЦЕ» – «Розмова про щасливе суспільство».

16–22 червня – виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової та виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи»;

19 червня – заняття студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

19 червня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями.

17 червня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

22 червня – розмовний клуб української мови в межах проєкту «Єдині» (реєстрація обов'язкова);

22 червня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

19 червня – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;

16–22 червня – виставка медитативного малювання до Дня Києва;

16–22 червня – постійні виставки (можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю):

етнографічний простір вишивки та побуту, киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Концерти

Тарас Петриненко та Тетяна Горобець

16 червня очікується великий концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець за участі гурту «Гроно»

Тарас Петриненко – справжня легенда української музики та національна легенда України, його творчість – це голос поколінь, глибина патріотизму та щира любов до рідної землі. На сцені його підтримає Тетяна Горобець, відома своїм ніжним і проникливим голосом До програми концерту увійшли найвідоміші пісні із багатого репертуару Тараса Петриненка, виконані у дуеті з Тетяною Горобець: «Україна», «Господи, помилуй нас», «Пісня про пісню» та інші тонкі й щирі композиції.

Коли: 16 червня, 19:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Тоня Матвієнко

Чарівне свято до дня Івана Купала з Тонею Матвієнко. Магічна атмосфера посеред природи, жива музика. Приходьте за настроєм, натхненням та незабутніми емоціями.

Коли: 22 червня, 17:00

Місце проведення: Характер park, Крюківщина.

Стендапи

Підпільний Стендап: Бенефіс Насті Зухвалої

Особливий вечір української комедії у стилі все і одразу. Це не просто стендап, не просто тусовка – це бенефіс з нагоди 10-річчя творчого шляху Насті Зухвалої. У програмі: золзоті хіти стендапу, презентація «Життя і творчість Зухвалої», прожарка від коміків, бар «Загони», мінімузей творчості Насті

Цей захід – на 100% благодійний.

Коли: 17 червня, 18:00

Місце проведення: Attic Space, б-р Тараса Шевченка, 36А.

Шоу Розгони Від Бродячого Стендапу Зйомка

19 червня любителі гумору запрошуються на розгони від Бродячого Стендапу. Розгони – імпровізаційний формат, де коміки розповідають історії, ідеї для жартів і разом доводять їх до готових комедійних монологів. Це комедійний івент з домашньою ламповою атмосферою, який вам точно сподобається.

Коміки:

Паша Пінчук @pasha_pinchuk Костя Ташаков @kostofantort Марк Свиридюк @sviridyuk.mark44 Андрій Бережко @andreyberezhko Іван Брикулець @BRYKULETS

Коли: 19 червня, 19:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.