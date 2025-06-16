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Британську спецслужбу МІ6 вперше очолила жінка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Британську спецслужбу МІ6 вперше очолила жінка
Блейз Метревелі працює у відомстві понад 25 років
фото з відкритих джерел

До призначення на посаду Метревелі працювала в Європі та на Близькому Сході

Таємну розвідувальну службу Британії (МІ6) структуру очолила 47-річна Блейз Метревелі. Вона стане 18-ю главою спецслужби та першою жінкою на цій посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уряд Великої Британії.

Метревелі, яка працює у відомстві з 1999 року, замінить попереднього керівника Річарда Мура. Він залишить службу восени. До призначення на посаду керівниці МІ6 Блейз Метревелі працювала в Європі та на Близькому Сході, а також раніше обіймала посаду директора MI5 – внутрішньої розвідувальної служби країни.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав Метревелі з цим призначенням та наголосив, що вона обіймає посаду в час, коли країна «стикається із загрозами безпрецедентного масштабу». «Я знаю, що Блейз продовжуватиме забезпечувати чудове керівництво, необхідне для захисту нашої країни та безпеки наших громадян», – наголосив він.

МІ6 – служба зовнішньополітичної розвідки Великої Британії, яка є частиною апарату уряду і підпорядкована одночасно МЗС і Об'єднаному комітету уряду з розвідки. У сфері інтересів і компетенції цієї служби: боротьба з тероризмом, торгівлею наркотиками, поширенням зброї масового знищення і регіональною нестабільністю.

Нагадаємо, уперше в історії Польщі жінка стала пілотом винищувача американського виробництва F-16.

Як повідомляла британська розвідка, просування російської армії в Україні з початку 2025 року сповільнювалось, а територіальні здобутки зменшились.

Розвідка Великої Британії зазначила, що російська армія втратила понад 1 млн осіб убитими і пораненими від початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Російське керівництво готове миритися з високими втратами заради тактичних успіхів на фронті.

До слова, Північнокорейські війська, найімовірніше, зазнали понад шість тисяч втрат особового складу у бойових операціях проти ЗСУ у Курській області Росії.

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Теги: Велика Британія британська розвідка

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