Британську спецслужбу МІ6 вперше очолила жінка
До призначення на посаду Метревелі працювала в Європі та на Близькому Сході
Таємну розвідувальну службу Британії (МІ6) структуру очолила 47-річна Блейз Метревелі. Вона стане 18-ю главою спецслужби та першою жінкою на цій посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уряд Великої Британії.
Метревелі, яка працює у відомстві з 1999 року, замінить попереднього керівника Річарда Мура. Він залишить службу восени. До призначення на посаду керівниці МІ6 Блейз Метревелі працювала в Європі та на Близькому Сході, а також раніше обіймала посаду директора MI5 – внутрішньої розвідувальної служби країни.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав Метревелі з цим призначенням та наголосив, що вона обіймає посаду в час, коли країна «стикається із загрозами безпрецедентного масштабу». «Я знаю, що Блейз продовжуватиме забезпечувати чудове керівництво, необхідне для захисту нашої країни та безпеки наших громадян», – наголосив він.
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